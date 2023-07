Hondenuitlaters op zoek naar ruimte: ‘Ik ging vroeger naar het Amsterdamse Bos, maar dat is geen doen meer’

In de steeds drukker wordende stad ontbreekt het aan ruimte om honden los te kunnen laten rennen. Uitlaatservices dringen aan op een regionale aanpak. ‘Ik wil best betalen voor een goede uitlaatplek.’

Een goede plek is goud waard. Edith van Loo alias de Wandeltante heeft er een gevonden, op een kwartiertje rijden van Amsterdam. Daar kunnen de honden rennen en zwemmen, in een omgeving met voldoende schaduw voor warme dagen. “Dit is mijn geheim,” vertelt Van Loo tijdens haar dagelijkse wandeling met vijf honden die enthousiast om haar heen rennen. “Een geheim dat ik verder ook met niemand deel. Het is hier heerlijk rustig en dat moet vooral zo blijven.”

Het is het probleem van alle zestig uitlaatservices in Amsterdam: waar moeten ze heen met de honden? Juist vanwege de toenemende drukte wordt op steeds meer plekken gewerkt met een streng toelatingsbeleid voor honden. Het mogen er vaak niet meer dan drie zijn of er moet een vergunning worden aangevraagd. In het Diemerbos worden geen nieuwe vergunningen meer uitgegeven en in Het Gooi zijn de Amsterdamse uitlaatservices helemaal niet meer welkom.

Het heeft allemaal te maken met de toenemende drukte in de stad, stelt Van Loo. “Ik ging vroeger naar het Amsterdamse Bos, maar dat is echt geen doen meer. Er is voortdurend gedoe met hardlopers, fietsers en ruiters. De ene scheldpartij na de andere. Daar worden de honden nerveus van, en ik trouwens ook. Het is net als in het verkeer in de stad: er zijn verschillende groepen gebruikers en elke groep denkt dat hij de baas is. De ander moet zich maar aanpassen.”

Dertigduizend honden

Dat is een geschikte omgeving voor de vakgroep Conflictstudies, maar niet voor een Wandeltante met behoefte aan ruimte en rust voor haar honden. “Ik doe dit werk al twintig jaar,” vertelt Van Loo, terwijl ze uit haar tas, kom maar jongens, een plastic zak met stukjes runderlong haalt om uit te delen. “Ik werk het liefst met wat oudere honden. Ze hebben allemaal hun problemen. De een is doof, de ander is schichtig. Ze hebben veel aandacht nodig en die krijgen ze van mij.”

Op haar nieuwe stek heeft ze een riant en rustig hondenparadijs gevonden, maar dat weerhoudt Van Loo er niet van om aan de bel te trekken. “Het is een probleem van alle collega’s. We kennen elkaar. Als een van ons een hond kwijt is, helpen de anderen zoeken. We kampen allemaal met het gebrek aan geschikte ruimte om de honden los te laten rennen. Er wonen naar schatting dertigduizend honden in Amsterdam. Die moeten toch elke dag een uurtje de benen kunnen strekken.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Edith van Loo met hond Nela. Beeld Koosje Koolbergen

Van Loo snapt dat regelgeving nodig is, ook voor hondenuitlaatservices die de parken en recreatiegebieden immers gebruiken voor een commerciële activiteit. “Ik vind het soms ook te gortig worden,” zegt ze. “Er zijn collega’s die met tien of meer honden uit het busje komen. Ik kan me goed voorstellen dat andere gebruikers van het groen daar niet blij van worden. Voor mij ligt de grens bij vijf of zes dieren. Bij meer kun je geen contact meer maken met de honden.”

Regionale aanpak

Met smekende ogen en een zacht janken kijken de uitlaatservices nu naar de gemeenten. Met een aantal collega’s is Van Loo bezig om een brief op te stellen voor de burgemeesters in Amsterdam en omgeving. “Wat we nodig hebben, is een regionale aanpak voor de uitlaatservices. Het is duidelijk dat er in Amsterdam weinig vrije ruimte over is, maar wellicht kan er samen met de buurgemeenten beleid worden gemaakt. Met regels die overal hetzelfde zijn.”

De hoop is dat de gemeenten samen een aantal geschikte gebieden aanwijzen waar de uitlaatservices terecht kunnen. Van Loo: “Daar mag wat tegenover staan. Ik wil best betalen voor een goede uitlaatplek. En wat mij betreft kan er ook worden gesproken over een keurmerk voor ondernemers. Met bijvoorbeeld een eis aan opleiding of cursussen. Iedereen kan nu een uitlaatservice beginnen, ook mensen die helemaal niets met honden hebben.”

Daar is de plastic zak weer. Iemand zin in een stukje long? “Ik ben erg vrijgevig,” zegt Van Loo. “Het moet wel gezellig blijven.”