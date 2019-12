Hondenbezitters Sporenburg: ‘We staan hier illegaal’

Hondenbezitters op de Oostelijke Eilanden verkeren in verwarring. Ze dachten naast een ‘uitrengebied’ voor honden te wonen, maar dat blijkt toch niet zo te zijn.

Tot 2016 hadden de bewoners van Sporenburg in Oost een uitlaatgebied voor honden aan de Ertskade. In dat jaar begon de bouw van woontoren De Steltloper op een deel van dat gebied. In het ontwerp van De Steltloper werden nieuwe grasvelden rondom het gebouw als ‘uitren­gebied’ voor honden aangemerkt.

Toen De Steltloper dit voorjaar werd opgeleverd, viel het Maura Menegatti (45) al op dat de velden niet omheind waren of met bordjes ­waren aangegeven. “Ik heb de gemeente gevraagd waarom. Anders gaan kinderen en honden door elkaar lopen.” Menegatti vindt het alleen maar leuk als die met elkaar mengen, maar ze vindt het ook belangrijk dat duidelijk is welk gebied voor honden is bestemd.

De gemeente bevestigde eerder dit jaar dat het terrein rondom De Steltloper uitrengebied zou worden, maar is daarop teruggekomen in het najaar. De eigenaar van de Steltloper, Wonam, bezit de grond in erfpacht. Wonam zou er een lig- en zonneweide van willen maken.

Doodgereden

Sporenburg is een hondenrijke wijk. De 55-jarige René Zegerius: “We staan hier soms met zijn dertigen.” Nu gebruiken de hondenbezitters alsnog de velden rondom de Steltloper. “Maar eigenlijk staan we hier illegaal,” aldus buurt­genoot Marijn Toussaint (61) Volgens haar zijn er voldoende plekken die als uitrengebied zouden kunnen functioneren. Dat dat nog niet is gebeurd, ‘zorgt voor frictie’. Ze zegt: “Dit is het meest dichtbebouwde gebied van Europa. De hondendichtheid hier is even groot als de kinderdichtheid.”

Menegatti voelt zich ‘een beetje bedrogen’ door de gemeente. Zegerius herkent zich daarin: “De stadsdeelvoorzitter zegt in te zetten op burgerparticipatie. Maar op ons reageert hij niet.” Als alternatief uitrengebied is de ­Bogortuin op het Java-eiland voorgesteld. “Maar daar zijn al diverse hondjes doodgereden door de tram,” aldus Toussaint. Sommige honden­bezitters lopen helemaal naar de Kop van Java-­eiland. Zegerius: “Dat is zo’n twintig minuten lopen. Daar krijg je wel de best af­getrainde ­honden met de best afgetrainde eigenaren van.”

Een woordvoerder van stadsdeel Oost laat ­weten dat het uitrennen rondom De Steltloper ‘in de praktijk tot klachten over en weer leidde’. “Het gebied wordt sinds de nieuwbouw intensiever gebruikt.” Het stadsdeelbestuur heeft echter een oplossing gevonden. Van oktober tot en met maart mogen de honden los op de strook langs het water rennen. “In de zomer kan het ­gebied dan worden gebruikt voor spelen, zonnen, picknicken.”

Menegatti laat weten verrast te zijn door de ­oplossing. “Waar moeten we onze honden dan in de andere zes maanden uitlaten?” vraagt ze zich af. De buurtbewoners willen verder onderhandelen met de gemeente.