Hond doodziek door stukjes worst met gif op straat in West

Het gevonden stukje worst met gif in de vorm van blauwe tabletten.

“Hij zakte ineens door zijn poten en begon te kwijlen,” vertelt Daniëlle Rietveldt. Ze heeft het over haar hond Buddy, een jack russell, die dinsdagochtend op iets kauwde nadat hij in de buurt van haar broodjeszaak buiten wat had rondgestruind. “Heel gek is dat niet, want er ligt van alles op de grond. Maar toen hij zo raar ging doen, gingen alle alarmbellen af.”

Met ‘een noodgang’ is Rietveldt vervolgens naar de spoedkliniek gereden. “De dierenarts dacht eerst dat hij drugs had gegeten en gaf hem braakmiddel. Buddy gooide er allemaal stukjes worst uit, waarin blauwe tabletten zaten verstopt: gif. En dan geen rattengif, want dat zijn veel kleinere korrels, maar waarschijnlijk landbouwgif, bedoeld om roofdieren mee neer te halen. Zelfs de dierenarts schrok ervan.”

Toen de politie later langskwam om onderzoek te doen, bleek dat er in de Jan van Galenstraat nog meer stukjes worst met gif lagen. Rietveldt: “Dit moet een bewuste actie zijn. Echt niet normaal.”

‘Kan overal liggen’

Buddy is inmiddels wat opgeknapt, vertelt Rietveldt, maar ze mag de hond nog niet mee naar huis nemen. “De kans op bloedstolsel is nog te groot, hij moet daar nog zeker 24 uur blijven, zodat ze hem in de gaten kunnen houden.”

Stadsdeel West heeft via Twitter een waarschuwing verspreid. “Dat leek mij, ondanks dat er slechts één melding is geweest, wel een goed idee voordat er straks meer slachtoffers vallen,” zegt een woordvoerder. “De politie onderzoekt de aangifte en de gemeente stuurt nu een schoonmaakploeg.”

Rietveldt wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van het gevaar dat in de buurt loert. “Mijn winkel zit tegenover het Erasmuspark, daar kan het ook liggen. Je weet niet waar deze persoon zijn aas heeft gestrooid.”