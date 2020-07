Hond die onder tram kwam op Ceintuurbaan overleden

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

De brandweer rukte massaal uit om het dier te redden. De tram werd omhoog gekrikt, waarna personeel van de dierenambulance de viervoeter met spoed naar de dierenkliniek bracht.

Daar is het beestje uiteindelijk toch aan zijn verwondingen overleden. Het tramverkeer was door de reddingsoperatie tijdelijk gestremd, maar is inmiddels weer hervat.