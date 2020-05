Homostel opnieuw lastiggevallen en mishandeld in Oost

Beeld ANP

Volgens de raadsman gebeurde dit omdat de mannen hand in hand liepen. Na een reeks opmerkingen vanuit een groep is een van de mannen mishandeld.

Hij werd van achteren geschopt en ging daarbij ook onderuit. De politie was al snel ter plaatse waardoor de aanval werd afgebroken en de groep wegvluchtte. Agenten hielden één persoon aan, aldus de advocaat. De mannen wilden direct aangifte doen van de mishandeling door de groep. Dit zou volgens de agenten ter plaatse niet direct kunnen omdat het te druk was. Ze kunnen donderdag terecht, aldus Diekstra.

De politie bevestigt dat er zondag een incident heeft plaatsgevonden en dat er een persoon is staande gehouden. “Donderdag is er een aangifte ingepland. We nemen het hoog op. Ook hebben we Roze in Blauw op de hoogte gesteld en die gaan er mee aan de slag.”

Vorige maand werden de twee mannen uitgescholden en bedreigd. Ze belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die beelden hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. De 15-jarige verdachte heeft zich later op het politiebureau gemeld.

