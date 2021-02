Homoseksuele pastoor Valkering moet van rechter pastorie Vredeskerk uit

Pierre Valkering. Beeld Marc Driessen

In 2019 vertelde priester Valkering tijdens een kerkdienst dat hij homoseksueel is. Ook bekende hij regelmatig gaysauna’s en darkrooms te hebben bezocht, een pornoverslaving te hebben en een fetisj voor spijker- en ribbroeken. Daarnaast uitte hij in zijn onthullende boek Ontkleed niet naakt kritiek op de omgang van de Rooms-Katholieke kerk met homoseksualiteit.

Bisschop Jozef Punt van Haarlem eiste hierop het vertrek van de geliefde pastoor van de Vredeskerk in De Pijp. In een verklaring stelde het bisdom dat de kerk ‘alle begrip heeft voor menselijke zwakheid en de worsteling van ieder mens om te groeien tot heiligheid’, maar het ook onverteerbaar vond dat Valkering aangaf ‘niet te willen streven naar een geordend celibatair leven’.

Valkering beloofde beterschap en hij vroeg Punt terug te mogen keren in de parochie. Hij wilde voortaan celibatair leven, vertelde hij. Wel vond hij dat het van grote waarde was dat zijn waarheid naar buiten kwam. De schorsing zag hij als een bevestiging dat openheid wordt afgestraft in de kerk en geheimen worden beloond.

Ontslag

De inkeer van Valkering kwam echter te laat voor de kerk en hij werd ontslagen. Dat ontslag vocht Valkkering aan omdat hij naar eigen zeggen ‘zijn leven gebeterd’ had. Voor bisschop Punt was dat argument niet genoeg. Valkering ging tegen het ontslag in beroep. De zaak werd ook voorgelegd aan paus Franciscus, die het ontslag bevestigde. Daarop stapte Valkering naar de rechter. Daar loopt nog een procedure.

Beeld Peter Franken

Het bisdom Amsterdam-Haarlem wil deze procedure bij de rechtbank niet afwachten en vroeg in een kort geding Valkering uit de pastorie te mogen zetten. Op 30 december besliste de rechter dat Valkering binnen zes weken de ‘ambtswoning’ - eigendom van de parochie - moest verlaten. Het bisdom betreurt dat het zo ver heeft moeten komen. “Deze zaak kent alleen maar verliezers,” aldus bis­schop Jan Hendriks.

Dat Valkering weg moet, is volgens de kerk de ‘logische con­se­quentie van het besluit van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam om Valke­ring te ontslaan uit het ambt van pastoor van de Am­ster­damse pa­ro­chie wegens onder meer schen­ding van de celi­baatsver­plich­ting’.

Het bisdom zegt dat het Valkering een nieuwe woning heeft aangeboden, maar dat hij ook zelf de mogelijkheid heeft om woonruimte te zoeken. Valkering zegt niet te willen verhuizen zolang het hoger beroep bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden. Bij de woning van Valkering hebben parochianen spandoeken opgehangen om hem een hart onder de riem te steken.