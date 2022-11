Homoseksueel koppel aangevallen aan Sloterplas, man (68) naar ziekenhuis

Het 68-jarige slachtoffer moest na de mishandeling met de ambulance naar het ziekenhuis. Beeld ANP / ANP

Het slachtoffer zou samen met zijn partner (60) rond 18.15 uur zijn aangevallen voor de deur van coffeeshop Sensemillia op de Meer en Vaart, nadat ze uit de tram stapten en naar huis liepen. ‘Op het voetpad kwam plotseling een Mercedes ons tegemoet die ons bijna omver reed,’ schrijven de twee in een persbericht dat verspreid is door Pink Nieuw-West, een organisatie die opkomt voor de lhbtq-gemeenschap in het stadsdeel. ‘Wij spraken de bestuurder aan op zijn gedrag. Helaas accepteerde hij dit niet en begon hij ons direct uit te schelden voor vuile homo. Er ontstond een zeer onaangename woordenwisseling.’

Het stel had de situatie willen ‘de-escaleren’ door weg te lopen, maar de man kwam achter ze aan. De 68-jarige man kreeg ‘een kaakslag’. Zijn partner zou ‘fysiek en verbaal bedreigd’ zijn en daarna met zijn tas de bestuurder van de auto geslagen hebben. De man stapte daarop in zijn auto en verdween uit het zicht. Volgens de slachtoffers was de man ongeveer 30 jaar oud en had hij een lichtgetinte huid en zwart haar.

Ambulance

Het 68-jarige slachtoffer moest na de mishandeling met de ambulance naar het ziekenhuis vanwege verwondingen aan zijn gezicht, schouder en heup. De twee mannen hebben aangifte gedaan bij de politie. Daar is het incident ook bekend.

Volgens de politie is de verdachte na de mishandeling in de richting van het politiebureau gereden. Wat getuigen kan zijn opgevallen is dat daarbij zijn kofferbak openstond. Ten tijde van de mishandeling was het druk op straat. Meerdere mensen zouden getuigen zijn geweest van de mishandeling, maar tot nu toe heeft nog geen een getuige zich gemeld bij de politie. Van de verdachte ontbreekt tot nu toe nog ieder spoor.