Homomonument krijgt prijs van COC

In een uitverkocht Paradiso kregen Daan Smeelen, voorzitter van de stichting, en Bob van Schijndel, initiatiefnemer van het monument, de prijs uit handen van COC-voorzitter Tanja Ineke.



Ook sportactivist Karin Blankenstein kreeg een penning, vanwege haar inzet voor lhbti-acceptatie in de sport.



Rozig graniet

Volgens het COC verdient Stichting Homomonument de prijs vanwege haar inzet om het monument, dat ten tijde van de oprichting in 1984 het enige monument was dat de vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog herdacht, tot een 'levend monument' te maken.



De drie driehoeken van rozig graniet zijn sinds het begin een plek geweest waar lhbt'ers bijeenkwamen, feest vierden, demonstreerden en onder meer de slachtoffers van de aids-epidemie herdachten.



Ontmoetingsplek

"We zijn ontzettend trots en blij," zegt voorzitter Daan Smeelen, die ook benadrukt dat het monument een 'levend monument' is. "Ieder jaar organiseren we rondom Dodenherdenking en Pride evenementen, maar er wordt ook gedemonstreerd. Vanaf het begin af aan is het monument een ontmoetingsplek voor de lhbt-gemeenschap geweest, zeker in de tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren.



De Bob Angelopenning, vernoemd naar de schuilnaam van COC-oprichter Niek Engelschman (1913-1988), is de prijs die de grootste Nederlandse lhbt-belangenorganisatie jaarlijks uitreikt aan personen of initiatieven die zich op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de lhbt-emancipatie.



