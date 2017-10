Homogeweld CS laat slachtoffers niet los: 'Nog steeds last van'

De partner van de man liep een zwaar gekneusde nek op en had wekenlang hoofdpijn. Een jaar na dato heeft hij mentaal nog steeds veel last van de gebeurtenis.



Het beeld van zijn toegetakelde vriend laat hem niet los. "Hij is voorgoed veranderd, loopt niet meer onbevangen over straat en is wantrouwig geworden."



Niet aanwezig

De slachtoffers waren zelf niet in de rechtbank aanwezig, omdat ze dat niet durven. Ze eisen schadevergoedingen van respectievelijk 12.000 en 2000 euro voor immateriële schade, plus nog bedragen voor de kosten voor onder meer de tandarts, fysiotherapeut en het ziekenhuis.



Mamadou D. (24) was in eerste instantie niet komen opdagen op de zitting. Volgens zijn advocaat was hij tijdens een pro formazitting 'erg geschrokken' van de aanwezige pers. Ook de mogelijkheid dat er een rechtbanktekenaar aanwezig zou zijn, was voor D. een reden om niet te verschijnen.



De rechtbank vond zijn aanwezigheid dusdanig belangrijk, dat na kort overleg werd besloten hem op te halen uit het detentiecentrum op Schiphol. Een verzoek van zijn advocaat Eric Steller om de zaak vanwege de privacy van de verdachte achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, werd afgewezen.