Hometrainers op de Dam: spinners zamelen 40.000 euro in voor vluchtelingen

Spinnen op de Dam op hometrainers van sponsor Basic Fit, Klabu. Beeld Sophie Saddington

De hometrainers staan midden op het plein met uitzicht op het Koninklijk Paleis en een groot podium. Onder het genot van elektronisch muziek en af en toe het spel van het carillon van het paleis, helpen trainers de spinners door de kilometers heen. Niet voor niets, want elke surplace gefietste kilometer is 10 euro waard.

Het evenement vindt plaats op Wereldvluchtelingendag en het ingezamelde geld gaat naar stichting Klabu, een organisatie die wereldwijd sportprojecten opzet in vluchtelingenkampen. “Het moest wel even op gang komen, want om negen uur ‘s ochtends staan er nog niet veel mensen op de Dam,” vertelt Jan van Hövell (36), oprichter van Klabu. In de middag werd het drukker. “De oudste deelnemer was zelfs 87, de jongste 7.”

Allerlei soorten deelnemers

Deelnemers konden van tevoren een plekje op een van de hometrainers reserveren, maar ook toevallige voorbijgangers mochten opstappen. Uiteindelijk deed een mix van Amsterdammers, toeristen en vluchtelingen mee. “Het is heel bijzonder om te zien dat er zo veel verschillende nationaliteiten op het evenement afkwamen. Dat past heel goed bij een stad als Amsterdam en maakt het extra bijzonder.”

Klabu organiseert ook echte fietstochten. Elke dinsdag wordt er gefietst met vluchtelingen, ongedocumenteerden en locals, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. “De meeste mensen lopen door de stad en zijn bereid iets voor het goede doel te doen, dat is mooi om te zien,” zegt Eloise Cilia (34), werknemer van Basic-Fit, dat de hometrainers leverde.

Meer dan een hashtag

Er werd in totaal 1831 kilometer gefietst, wat goed was voor 18.310 euro. Dat bedrag werd aan het eind van de dag door sponsors Basic-Fit en supermarktketen Dirk aangevuld tot 40.000 euro.

“Dit was de eerste editie en dus heel spannend. Klabu streeft ernaar op deze dag iets te doen wat meer is dan alleen een hashtag. Een maand geleden bedachten we dit evenement en we hebben het van de grond gekregen,” zegt Van Hövell. Hij hoopt er een jaarlijks evenement van te kunnen maken.