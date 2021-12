‘Holy shit!,’ klinkt het na de allerlaatste ronde van Verstappen

Max verstappen wereldkampioen in de formule 1 in Abu Dhabi in de laatste ronde haalde hij rivaal Lewis Hamilton. Beeld Amaury Miller

En dan, in de allerlaatste ronde, gaan de stroboscopen aan, spingen mensen op de tafel en is het opeens feest op het Thorbeckeplein. Café Coco’s Outback (‘lousy food & warm beer,’ prijkt op de gevel) is ontploft als Max Verstappen als eerste over de finish komt. “Holy shit!,” schreeuwt iemand. “He did it!,” roept een ander.

Engels is hier de voertaal, maar vrijwel iedereen is op de hand van de Nederlander. “Max is zo’n fantastische coureur,” zegt Carice uit Zuid-Afrika. “Hij is niet bang om risico’s te namen, valt altijd aan. Daarom zijn we fan,” valt haar vriend en landgenoot haar bij. Ze kunnen nog steeds niet geloven wat ze net hebben gezien. “We hadden alle hoop opgegeven, acht rondjes voor het einde dachten we dat het voorbij was. En nu is hij gewoon wereldkampioen!”

Max Goldschmidt uit uit Duitsland en Michel Quevenco uit Oostenrijk dragen allebei een shirt van het Red Bull Raceteam. “Red Bull is Oostenrijks, en we zijn sowieso fan van Max,” zegt Michel. Het afgelopen seizoen keken ze vrijwel iedere grandprix in Coco’s. “Er komen veel Formule-1 liefhebbers, en je kunt de race hier goed volgen.” En inderdaad, een half uur voor de start van de race is Coco’s, waar meer dan twintig verschillende schermen hangen en het Engelse commentaar op vol volume door de tent schalt, al vol. Zonder reservering, die recht geeft op een zitplaats, kom je er niet in. En dus moeten tientallen mensen de strijd om de wereldtitel buiten op het terras kijken.

Café Coco's Outback

Fluitje bier

Even verderop, in café De Monico op het Rembrandtplein, is het halverwege de race een stuk rustiger. “Op dit tempo gaat hij het niet redden,” zegt Marco Teters droogjes. Als Ajax speelt dan is het hier afgeladen vol, maar nu zijn het vooral een paar stamgasten die rustig toekijken hoe Verstappen rondje na rondje tijd verliest op Lewis Hamilton. ‘Nog twaalf rondjes te rijden,’ zegt commentator Olav Mol. “Nou niet voor mij, ik mag niet meer achter het stuur hoor,” zegt Teters, wijzend naar het fluitje bier voor zich, niet de eerste van die middag.

Achterin de zaak zit Chris uit Zeewolde, die samen met zijn twee broers en moeder ‘een dagje Amsterdam doet’. “Vanochtend om 11 uur zaten we bij Najib Amhali in Carré, dus waren we ruim op tijd voor Max. Maar no way dat ik dit zou gaan missen.” Hij is op van de spanning, maar ziet het somber in. “Lastig verhaal,” zegt hij, terwijl het gat tussen de auto’s van Mercedes en Red Bull maar niet kleiner wordt.

Ayrton Senna

Ook in Coco’s Outback hebben weinigen er nog fiducie in. Patrick, Isabella en Eduardo hebben op de eerste etage een booth gehuurd, met een eigen tv en een tafel die vol staat met kippenpoten, tacochips en pitchers met bier. Patrick is Braziliaan, en was erbij toen Verstappen in 2019 won op het circuit van Interlagos. “Sindsdien ben ik fan. Hij heeft lef, zijn stijl is vergelijkbaar met die van Ayrton Senna, en dat is een volksheld in Brazilië. Max is met afstand de beste coureur op dit moment.”

En dan, als de meeste zich al neer hebben gelegd bij de winst van Hamilton, keren de kansen van Verstappen, en slaat de sfeer om van teneergeslagen naar gespannen, en dan, in de allerlaatste ronde, van gespannen naar euforisch. Waar de coronaprotocollen de hele middag strikt werden opgevolgd - QR-code was verplicht, een beperkt aantal mensen mocht naar binnen, iedereen moest blijven zitten - springt iedereen op en valt elkaar op de hals en vliegt er bier door de lucht. “Fuck yes! Max is the champion of the world!”