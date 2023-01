Holtkamp verkoopt geen warme croquetten meer: ‘Even wennen’

Kaaskroketjes van Holtkamp. Beeld Carly Wollaert

De Rolls-Royce onder de kroketten is namelijk niet meer te koop bij Patisserie Holtkamp aan de Vijzelgracht. Althans, niet de gefrituurde versie. De eigenaren hebben in het najaar besloten te stoppen met de verkoop van alle gefrituurde snacks, ingegeven door de stijgende energieprijzen en het personeelstekort.

“We wilden er geen groot drama van maken,” zegt Angela Holtkamp, die de afgelopen maanden veel teleurgestelde klanten aan de toonbank zag. Door de kroket kreeg de zaak wereldwijd aanzien. “Het was even wennen voor ze, dat we de warme kroket uit het assortiment hebben gehaald, maar verder hoeft het geen relletje te worden. De aandacht is wat overdreven.”

Croquet vs kroket

Volgens de officiële schrijfwijze is het croquet, naar het idee van culinair recensent Johannes van Dam. Hij vond dat de beste kroket ter wereld zo geschreven diende te worden. De croquetten van Holtkamp werden de afgelopen decennia over de hele wereld verkocht. Eerst als kalfscroquet, daarna ook met onder andere garnalen- en groentevulling.

“De mensen in de bakkerij hadden hun handen vol aan de croquetten,” zegt Holtkamp. “Om de paar minuten moest een croquet in de frituurbak en daarna er weer uitgehaald worden. Het leidde af van hun normale werkzaamheden: taarten en ander banket.”

Ingevroren variant

Van buurtbewoners kreeg Holtkamp zelfs mails met kreten van pure wanhoop. Wat moesten ze nou als de croquet niet meer hapklaar te halen was? “Inmiddels zijn ze gewend aan de nieuwe situatie. Warme croquetten zijn nog te bestellen in de horeca en de ingevroren variant is bij ons te koop. Daar hebben we onze handen vol aan.”

Zonder de warme croquet hebben de medewerkers van Holtkamp meer rust tijdens hun werkdagen. De frituurbak, waar de croquetten in opgewarmd werden, is de deur uit. En die komt ook niet meer terug als het aan Holtkamp ligt. “De bak woog zwaar mee in onze energiekosten. De opbrengst van de croquetten kon daar niet tegenop. Dan hadden we ze voor 10 euro per stuk moeten verkopen. Dat was geen optie.”

Personeelstekort

Ook de werkdruk als gevolg van het personeelstekort woog mee in de beslissing. Holtkamp zag met name een terugloop in het aantal jongeren dat zocht naar een baan in de patisserie. “We zoeken jonge bakkers om ze op te leiden, maar ze zijn er bijna niet. Ik denk dat de meesten het werk te zwaar vinden.”

In tegenstelling tot de jongeren waren er veel ouderen die solliciteerden. Holtkamp had daar haar twijfels bij. “Die mensen kijken naar Heel Holland bakt en dachten aan een carrièreswitch. Die wilden de leuke klusjes doen, maar ze vergaten dat het werk zwaar kan zijn. Bakkers staan de hele dag.”

Amsterdammers hoeven zich geen zorgen te maken over de toekomst van de populaire patisserie, zo benadrukt Holtkamp. “We hebben de zaak goed op orde en het saucijzenbroodje heeft de plek van de croquet overgenomen. Die wordt nu heel veel verkocht.”