Holocaust Museum Amsterdam krijgt 1,5 miljoen euro van BankGiro Loterij

Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Beeld Office Winhov

Voor het Nationaal Holocaust Museum is in totaal 27 miljoen euro nodig. Dit geld wordt gebruikt om te investeren in educatieve programma’s, vaste tentoonstellingen, programmeringen, verbouwingen en de exploitatie tot en met 2026.

De eerste 21 miljoen euro was al binnen, mede doordat de Duitse overheid vorige maand vier miljoen euro schonk. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel Kwartier, zei toen dat ze voor de overige zes miljoen aanvragen hadden uitstaan. “Onder meer bij de gemeente Amsterdam, buitenlandse overheden, provincies, loterijen en privésponsors.”

Verbouwing

De directeur is dankbaar met het bedrag dat de BankGiro Loterij sponsort. “Mede dankzij deze meer dan substantiële steun kunnen we al onze maatschappelijke en educatieve ambities waarmaken en grote groepen laten nadenken over de gevolgen van antisemitisme, racisme, uitsluiting en onverdraagzaamheid.”

Voor het nieuwe museum worden twee panden aan de Plantage Middenlaan verbouwd: de herdenkingsplek in de Hollandsche Schouwburg en de tegenovergelegen voormalige Hervormde Kweekschool. De verbouwing gaat na de zomer beginnen en het is de bedoeling dat het nieuwe museum in 2022 haar deuren opent.