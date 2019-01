Holocaust herdacht bij het Auschwitzmonument

Burgemeester Femke Halsema stelde dat het heel erg belangrijk is om "steeds weer te vertellen en door te vertellen, opdat het nooit weer kan gebeuren".



En: "Zodat we ons ook nu te weer kunnen stellen tegen genocide en tegen misdaden tegen de menselijkheid".



Namenmonument

Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, noemde het in haar toespraak belangrijk dat er een namenmonument komt.



"Ter herinnering aan al die niet gekende familieleden. Een groot monument. Er moeten 102.000 namen op passen. En het heeft een groot verhaal te vertellen."



Dat nationaal monument staat gepland op de Weesperstraat in de hoofdstad. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt, omdat er bomen voor moeten worden gerooid en ze het te groot vinden, maar die bezwaren zijn afgewezen.



De door het Nederlands Auschwitz Comité georganiseerde herdenking is jaarlijks op de laatste zondag van januari.



Dag van herdenking

In 2005 riep Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van het naziconcentratiekamp Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Over de hele wereld worden die dag slachtoffers van de Holocaust en andere genocides herdacht.



Het Auschwitzmonument is opgebouwd uit gebroken spiegels en gemaakt door Jan Wolkers. De tientallen aanwezigen werd verzocht, ondanks de stromende regen, de paraplu's in te klappen zodat alle belangstellenden de plechtigheid goed konden volgen.



Ook elders in het land wordt zondag de Jodenvervolging herdacht.