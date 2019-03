Holleeders verdediging veegt vloer aan met OM en getuigen

Voor ze begonnen aan hun vijfdaagse pleidooi, toonden Willem Holleeders advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz een flitsende videopresentatie die de overweldigende mediabelangstelling voor hun cliënt verbeeldde. Het was maar een fractie van wat allemaal aan artikelen, boeken, films, series, et cetera is verschenen, maar de compilatie was niet mis te verstaan. Holleeder is overal. Eerst als Heinekenontvoerder, als zware crimineel, toen een tijd als een soort overjarige Pietje Bell en sinds zijn zussen tegen hem getuigen, als monster en psychopaat.



Veroordeling maatschappij

Nee, de raadslieden vragen de rechtbank niet om strafvermindering nu hun cliënt al door de maatschappij is veroordeeld. (Dat zou weinig zin hebben aangezien levenslang dreigt én Holleeder de hype zelf volop heeft aangejaagd met zijn geposeer met bekende mensen, zijn optreden in College Tour, zijn rap met lange Frans en zijn column in de Nieuwe Revu, om wat te noemen.)



De boodschap was een andere. Een dringend beroep op de rechtbank zich niet te laten leiden door het beeld dat buiten 'de bunker' van Holleeder is geschapen, maar door het strafdossier. Niet aan de hand van de overtuiging van Holleeders schuld bewijsmiddelen uit de dossiers plukken, maar eerst beoordelen of er wettig en overtuigend bewijs ís.



Dat laatste is volgens de verdediging niet het geval.



Vijf aktes

Het pleidooi bestaat uit vijf aktes die elk een dag beslaan. De biechten van de kroongetuigen; de getuigenissen van Holleeders zussen en ex; de andere bijzondere getuigen; de moorddossiers en, tot slot, de bespreking van de beweerde criminele organisatie.



Dag één was voor de kroongetuigen. Sander Janssen is gepromoveerd op het fenomeen en dé deskundige in Nederland.