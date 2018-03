Astrid Holleeder noemt betrokkenen moord Van Hout

'Jesse R. betrokken bij moord Van Hout'

Van de crimineel Ariën K., een goede vriend van Cor van Hout die aanwezig was bij de lunch voordat hij werd doodgeschoten, zegt Astrid te hebben gehoord dat hij van Gilbert Rommy, zoon van 'de Zwarte Cobra' Henk Rommy en in Astrids woorden 'een halfbroer' van Jesse R., gehoord had dat Jesse R. ook bij de moord op Van Hout betrokken was.



Astrid: "Jesse R. was na de moord op Cor drie dagen doorgesnoven. Hij had er heel veel spijt van dat hij Cor had doodgeschoten, zei Gilbert tegen Ariën K."



Astrid: "Gilbert heeft tegen Ariën K. gezegd dat wanneer hij had geweten dat dit had gespeeld, hij Jesse R. van de liquidatie had kunnen weerhouden."



Ook Jesse R., die in het grote liquidatieproces Passage tot levenslang is veroordeeld voor huurmoorden, is vaak genoemd als betrokkene bij de moord op Cor van Hout. Daarvoor had het Openbaar Ministerie te weinig bewijs.