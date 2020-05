Holleeder wil meer onderzoek naar oude onderwereldconflicten

Beeld Sjoukje Bierma

Sommige dingen veranderen niet. Willem Holleeder (61) nam in zijn favoriete zwarte outfit plaats in de verdachtenbank en vroeg op de ‘regiezitting’ in de aanloop naar zijn hoger beroep volop nader onderzoek dat zal aantonen dat getuigen over zijn moordopdrachten hebben gelogen – zijn zussen en de vermoorde malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra voorop.

Niet hij, maar anderen hebben opdracht gegeven voor vijf liquidaties en een moordpoging van 2002 tot 2006, waardoor zes doden vielen. Dat kan heel goed zijn criminele rivaal John Mieremet zijn geweest, of anders onderwereldkopstuk Stanley Hillis of nog een ander crimineel zwaargewicht.

Laatste kans

Holleeder en zijn advocaten Sander Janssen en Desiree de Jonge begrijpen maar niet hoe de rechtbank alle hun uitvoerig uiteengezette alternatieve scenario’s terzijde heeft kunnen schuiven. Ze gaan vol voor hun laatste kans.

Ze willen dat het gerechtshof liefst 43 getuigen verhoort op de zittingen. Tientallen criminelen, vooral, maar ook (ex-)officieren van justitie, rechercheurs en – vreemde eend in de bijt – de tandarts van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught waar Holleeder zit opgesloten. Die laatste zou kunnen bevestigen dat Holleeder inderdaad een nieuwe kroon nodig had, en dat zijn verhaal over een nieuwe kroon geen verkapt geen dreigement was, zoals zus Astrid het opvatte.

Zussen Astrid en Sonja en ex Sandra den Hartog moet het hof uiteraard ook doorzagen. Persoonlijk, zodat het hof ook hun manier van spreken en lichaamstaal zelf kan registreren.

Verder wil de verdediging nóg meer oude dossiers ingebracht zien, over de vele conflicten die de Amsterdamse onderwereld sinds de jaren negentig beheersten. De vermoorde criminelen op Holleeders aanklacht kunnen heel goed in opdracht van anderen zijn vermoord, zullen hij en zijn advocaten keer op keer herhalen.

De rechtbank was al overstelpt met stukken en kon de mantra over de andere vijanden dromen, maar geloofde tot ontzetting van Holleeder vooral zijn zussen en ex, plus de twee kroongetuigen en enkele anderen.

Het hof moet weten dat de rechtbank ‘een werkelijkheid heeft vastgesteld die er niet is geweest’, stelde raadsman Janssen.

‘Valse’ herinneringen

Hij wil nader onderzoek naar het trauma dat Astrid Holleeder stelt te hebben opgelopen onder het wrede juk van haar broer. Een posttraumatische stressstoornis verklaart wellicht haar ‘valse’ herinneringen.

Het hof wilde van de advocaat weten ‘welke route in het recht’ zou moeten leiden tot een gedwongen onderzoek naar Astrids trauma. Janssen vond dat een lastige vraag, maar ja, zij was als getuige ‘allesbepalend’ voor de rechtbank, die zich op haar relaas blindstaarde. “U als hof moet uw oordeel geven,” zei Janssen. “Ik geef u in overweging te zoeken naar mogelijkheden de getuige door een gedragsdeskundige te laten onderzoeken als ze dat wil. Anders blijf ik bij mijn verzoek een deskundige te verhoren over de mogelijke gevolgen van een posttraumatische stressstoornis voor haar verklaringen.”

Willem Holleeder herhaalde dat in oude politieonderzoeken nog veel meer bewijzen moeten zitten die zijn alternatieve scenario’s staven, ook al ontkennen de aanklagers dat die bewijzen er zijn. “Niets ten nadele van de advocaten-generaal, meneer Plooij en meneer Stempher, maar nadat Cor (van Hout) in 1996 was neergeschoten, is jarenlang gezegd dat de camerabeelden daarvan waren vernietigd. Tot het Openbaar Ministerie een verdachte had. Toen bleken die beelden er toch te zijn.”

Niets is wat het lijkt

Daarom wil hij ook alsnog inzage in de volgens justitie goeddeels vernietigde administratie van de in 2004 geliquideerde Willem Endstra. Ook daaruit kan het hof leren dat in het milieu niets is wat het lijkt. “Hij heeft altijd lopen liegen. Mensen kunnen dingen verklaren, maar van belang is: wie verklaart wat, en waarom?”

Het hof maakt op 8 juli de beslissingen bekend over alle verzoeken. Op 22 september volgt een nieuwe zitting.