Holleeder voert de 'Allesweter' weer ten tonele. De wie?

Misdaadverslaggever Paul Vugts was aanwezig bij de strafzaak waar de 'Allesweter' voor het eerst ter sprake werd gebracht door Bas van Hout. In Het Parool publiceerde Vugts op 14 september 2007 onderstaand artikel over dat betoog:



Misdaadjournalist Bas van Hout getuigde in de strafzaak tegen Willem Holleeder - op verzoek van de laatste.



Hij is een geheel ander type journalist dan de meeste verslaggevers die hem aanhoorden op de tribune van de 'bunker'. Net als de grote jongens in de misdaad wordt ook Bas van Hout soms gek van al die verhalen die de media de wereld inslingeren over het milieu.



De recherche zegt dit, die getuige beweert dat, in dit strafdossier staat zus en die advocaat zegt weer zo. Voordat je het weet heb je allemaal wisselende lezingen.



Van Hout gaat anders te werk. Hij praat net zo lang met de criminelen tot zij hem hun hele waarheid uit de doeken hebben gedaan - en gaat pas dan over tot publicatie, of ziet daarvan af, wat vaker gebeurt.



Zo voerde hij naar eigen zeggen zeker honderd uur gesprekken met topcrimineel Sam Klepper en sprak hij incidenteel met diens compagnon Johnny Mieremet.



Hij praatte met zowat alle kopstukken uit de onderwereld, de laatste jaren ook met Willem Holleeder, en heeft nu een heel andere visie op de gangen van Holleeder dan justitie.



Van Hout werkte aan een boek, maar dat komt er nog even niet, nu de meeste hoofdpersonen dood zijn of in de cel zitten.



Op Holleeders verzoek ontvouwde hij zijn zienswijze in een soms curieus en geregeld geheimzinnig relaas, met rollen voor 'De Dissonant', 'De Allesweter' en de geheime krachten rond de criminele vastgoedmagnaat Willem Endstra.



Cruciaal was De Allesweter, die Van Hout pakweg twee jaar geleden had verteld hoe het nou echt zat.



De topcrimineel, wiens naam Van Hout niet wilde noemen, had uitgelegd hoe Klepper en Mieremet Holleeder in hun greep hadden gehad, en hoe Holleeder alleen maar in hun buurt bleef om zijn 'lijfsbehoud' te verzekeren. Een vijand kun je maar beter dicht bij je hebben.