Holleeder verhoord over de liquidatie van Sam Klepper

Joegoslaven

Rechter Margo Somsen gaat terug naar de periode na de liquidatie van Sam Klepper. Ze haalt anonieme tips aan waarin wordt gesteld dat ('Joegobaas') Sreten 'Jotsa' Jocic Sam Klepper heeft laten doodschieten uit wraak voor de liquidatie van Duja jaren eerder (Duja Becirovic, de eerdere leider van de Joegoslavische maffia, PV).



In afgeluisterde telefoongesprekken bespreken zware criminelen wie Klepper heeft doodgeschoten. 'Diegene die hier achter zit heeft twee man gedaan in een maand en hij gaat nog verder.'



Zo waarschuwt een vriend Etiënne U., kopstuk uit de organisatie van de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma, dat die niet naar Nederland moet komen omdat hij 'nummer drie of vier' kan zijn 'op het lijstje' (van te vermoorden personen. In een gesprek tussen John Mieremet en Etiënne U. vertelt U. dat hij 'John nog wel een keer wil zien' als Mieremet 'dat leuk vindt'.



Uit een ander gesprek, tussen John Mieremet en Holleeder, blijkt dat Holleeder eind oktober in Sarajevo was, in voormalig Joegoslavië. Holleeder zegt dat het 'ook een Nederlander kan zijn, hè' (de dader van de liquidatie). De mensen op de Balkan 'zijn heel aardig' en hij heeft in voormalig Joegoslavië iedereen gevraag 'en niemand weet er wat van' terwijl 'Jotsa' Jocic 'een schreeuwer is die het meteen zal rondschreeuwen als hij het heeft gedaan'.



Holleeder, nu: "De Joegoslaven krijgen altijd meteen overal de schuld van, maar ik ga liever eerst eens effe kijken of het wel zo is. Ik ben het daar gaan vragen, samen met Paja (Holleeders vriend Maruf M.)."



Zo zaten Maruf 'Paja' M. en Holleeder 'daar in de een of andere discotheek'. "Net zoals hier ga je overal heen en vraag je het hier en daar en zus en zo. Ik spreek de taal niet eens van die mensen, kan hun namen niet eens onthouden (zoals Holleeder donderdag al had gezegd), maar Paja vertelde me wat hij hoorde."



Achteraf bleek volgens Holleeder dat Sreten 'Jotsa' Jocic wel degelijk achter de liquidatie van Klepper zat. Holleeder: "Misschien hep ie het wel aan de verkeerde mensen gevraagd, weet ik veel..."



Holleeder en John Mieremet gingen behalve naar Polen en Tsjechië ook naar Sarajevo om te kijken of ze daar in gokhallen konden investeren. Nu: "Het werd niks. Je ken daar wel investeren, maar straks zeggen ze 'oprotten, het is nu van ons' en heb je niks."



Rechter Margo Somsen: "Uw onderzoekje waaruit volgens u bleek dat Jocic niets met de liquidatie van Sam Klepper te maken had, wat u hoorde van Paja, hoe waardeerde u dat?" Holleeder: "Ik luister altijd naar wat Paja zegt."



Somsen: "U vertrouwde daar op?" Holleeder: "Ja." Somsen: "Wij moeten al die verklaringen straks wegen. Daarom ben ik zo benieuwd hoe u die getuigen weegt..."



Officier van justitie Lars Stempher: "Waaróm nam u Paja zo serieus?" Holleeder: "Hij heeft me vaker informatie gegeven die klopte. Ik maak voor mezelf mijn eigen inschatting wie ik serieus neem. Zo ga ik daar mee om."



Rechter Margo Somsen: "Kende u Jotsa?" Holleeder: "Nee. Ik had hem bij het Olympiaplein ooit twee tellen in een kroeg gezien. Verder niks."



In Parijs spraken onderwereldkopstuk Etiënne U., John Mieremet en Willem Holleeder af, in de Ritz. Wat Mieremet en U. buiten bespraken, zegt hij niet te weten. Overigens verbetert Holleeder de rechter als ze de naam van het chique hotel Ritz in Parijs uitspreekt zoals de Fransen dat doen. Holleeder: "De Rits, ja."