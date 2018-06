Holleeder: 'Soerel betrokken bij afpersen Endstra'

Holleeder schrijft dat Endstra zijn miljoenen moest betalen vanwege een vordering die (de in 2011 geliquideerde) Stanley Hillis en Dino Soerel op hem stelden te hebben.



Hoewel Holleeder het niet letterlijk zo schrijft, wekt hij sterk de suggestie dat Soerel zelfs aanwezig was bij het cruciale incident op het kantoor van toenmalig advocaat Bram Moszkowicz, waar de malafide vastgoedhandelaar in december 2002 ernstig werd bedreigd door enkele Joegoslaven en Holleeder. Daarbij zou een automatisch wapen op hem zijn gericht.



Het Openbaar Ministerie heeft dat voorval altijd gezien als de katalysator in de afpersing van Willem Endstra, omdat die vanaf dat moment vele miljoenen begon te betalen. In de veroordeling van Holleeder tot negen jaar cel voor afpersingen, door rechtbank én gerechtshof, is dat 'kantoorincident' als bewijs gebruikt.



Cruciaal stuk

Officier van justitie Lars Stempher noemde Holleeders brief - onlangs ingebracht door Peter R. de Vries - vrijdag 'een cruciaal stuk'. Het epistel is 'zeer belastend', ook voor Holleeder zelf, omdat wat hij schrijft volgens Stempher 'op veel punten afwijkt van zijn eerder afgelegde verklaringen'.



"Wij zien dit als bewijs dat schreeuwt om een verklaring." Als voorbeeld noemde Stempher dat Dino Soerel wél aanwezig was bij gesprekken met Willem Endstra, bijvoorbeeld op het kantoor van Moszkowicz.



Holleeder beriep zich op alle vragen over de brief op zijn zwijgrecht.

Hij heeft tot nu toe steeds ontkend dat hij met Soerel en Hillis een driemanschap vormde dat zakenlieden afperste en hij ontkent ook samen met Soerel opdrachten te hebben gegeven voor liquidaties.



Levenslang

Soerel is in het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage door het gerechtshof veroordeeld tot levenslang voor het samen met Holleeder geven van de opdrachten voor de liquidaties van de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman (2 november 2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (20 april 2006).



Holleeder schreef zijn brief in 2011 als basis voor een telefoongesprek dat hij vanuit de cel zou voeren met Peter R. de Vries, die op het kantoor was van zijn advocaat Stijn Franken.



Hij schreef en zei dat de advocaten van Soerel Franken en hemzelf 'bedreigden' en onder druk zetten om in de zaak Passage een valse verklaring af te leggen in het voordeel van Soerel. Hij wilde dat niet doen, op één leugen na: dat hij Soerels naam had gebruikt om Endstra onder druk te zetten, terwijl die daar niets van wist.



Druk

De advocaten van Soerel ontkennen stellig dat ze Holleeder of Franken onder druk hebben gezet.



Overigens schreef Holleeder in zijn brief dat die strikt vertrouwelijk was en dat De Vries daarmee niets mocht doen zo lang hij leefde. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland: "Dat is naar voor u, dat zo'n stuk waar zo duidelijk boven staat dat het vertrouwelijk is en enkel is aan te wenden na uw overlijden, toch door De Vries is ingebracht."



Holleeder reageerde niet op die vaststelling.



De zaak gaat donderdag verder.



Misdaadjournalist Paul Vugts houdt je op de hoogte van het megaproces in ons liveblog. Lees alle hoogtepunten hier terug.