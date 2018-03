Astrid Holleeder getuigt: 'Dit is het ultieme verraad'

Duidelijkheid over afspraken met Astrid

Aan het begin van de zitting zullen Willem Holleeders advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz zich beklagen over de in hun ogen wel heel beperkte informatie die het Openbaar Ministerie ze heeft gestuurd over de afspraken die met zus Sonja Holleeder zijn gemaakt in de aanloop naar haar getuigenissen op de zitting.



Tijdens de eerste verhoren van Sonja kwam de vraag op welke toezeggingen het OM haar heeft gedaan waardoor ze na een lange onderbreking weer was gaan praten. De toezeggingen gaan over de erfenis van haar doodgeschoten man, Cor van Hout.



Eerder kocht Sonja met een schikking van 1,1 miljoen euro verdere vervolging voor het witwassen van crimineel vermogen en belastingfraude af. Die afspraak zou vervallen als zou blijken dat zij in de aanloop naar de schikking had gelogen.



Losgeld

In de zaak tegen haar broer gaf ze toe dat ze inderdaad niet de waarheid heeft gesproken over onder meer de prostitutiepanden aan de Alkmaarse Achterdam die Van Hout haar naliet – betaald met onder meer losgeld van de Heinekenontvoering.



Het OM heeft haar echter beloofd dat ze in het proces tegen haar broer Willem voluit kan spreken over de werkelijke gang van zaken zonder dat zij of derden daar alsnog last van krijgen.



Boze email

De advocaten van Willem Holleeder vroegen de rechtbank Sonja op te dragen te vertellen wat voor afspraken ze precies met het OM heeft gemaakt. De rechtbank droeg het OM vervolgens op uiterlijk 9 maart zelf die openheid van zaken te geven.



De email en het proces verbaal die de advocaten op 9 maart ontvingen, zijn in hun ogen nutteloos, zo schreef Sander Janssen in een boze email. Hoewel hij ‘vanuit eerdere ervaringen laaggespannen verwachtingen had’, wisten de aanklagers ‘met de vrijwel volledige afwezigheid van informatie ons toch weer te frapperen’.



Bewuste beslissing

Janssen kondigt aan dat hij aan het begin van de zitting het woord zal vragen over de kwestie. Hij riep officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher op ‘zich bij voorbaat te laten informeren door hun collega’s en kennis te nemen van de in dit verband relevante stukken’ zodat ze meteen alsnog met informatie kunnen komen.



Pinnig: “De vraag werpt zich op waarom het OM telkens zo fragmenteert. De gedachte zou kunnen opkomen dat daaraan een bewuste beslissing ten grondslag ligt.”



De zitting begint volgens de planning om 10 uur, al hadden sommige procespartijen vanmorgen vertraging.