Holleeder nog lang in het ongewisse over Endstra-dossiers

De rechtbank zou Korkmaz ook uitvoerig aan de tand voelen, maar die verongelukte op 12 november toen hij in Oost-Europa tijdens het vissen een hoogspanningskabel raakte en werd geëlektrocuteerd.

Of vinden de rechters de hoofdlijnen van de verklaringen wel duidelijk en zien ze die net zoals officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher als bewijs dat Holleeder de liquidatie heeft georganiseerd?Het abrupte einde van de negenentwintigste zittingsdag liet de procespartijen vertwijfeld achter.



Die verklaringen van Korkmaz zijn even belastend als kleurrijk.

De ingewijde in een groep Turkse criminelen verhaalde in geuren en kleuren hoe hij hoorde dat 'de machtige' Ziya G., alias 'Pasja' ('generaal', in het Turks) en 'baas' Murat K. van Soerel en Holleeder de opdracht hadden aangenomen Endstra te vermoorden.



Warrig

In de uitvoerige verhoren in de strafzaak tegen drie beweerde betrokkenen bij de liquidatie maakte Korkmaz een warrige indruk. Hij wekte geregeld de schijn zijn verhalen aan te dikken. In die zaak stipten de rechters uiteindelijk een forse serie aantoonbare onjuistheden aan - met de slotsom dat zijn onbetrouwbare relaas niet als bewijs kon dienen.



Holleeders rechtbank zou Korkmaz ook uitvoerig aan de tand voelen, maar die verongelukte op 12 november toen hij in Oost-Europa tijdens het vissen een hoogspanningskabel raakte en werd geëlektrocuteerd. Dus moeten de rechters het doen met het pak verklaringen en verhoorverslagen. Holleeders advocaten zijn wat bezorgd. Op papier lijkt Korkmaz' verhaal lastiger door te prikken dan in kritische verhoren in de rechtszaal.



Raadsman Malewicz weet uit de eerste hand hoe Korkmaz in de hoek was te drijven, want hij stond één van de drie vrijgesproken verdachten bij in die eerdere zaak. De aanklagers zullen betogen dat Korkmaz' inkijkje in de Turks-Nederlandse onderwereld wel degelijk belangrijk bewijs levert. Behalve het relaas van Korkmaz is er weinig rechtstreeks bewijs dat Holleeder Endstra liet vermoorden.



Kerstkaart

Zus Astrid zegt dat vooral, en zal dat donderdag herhalen. In de categorie 'indirect bewijs' is er een geheimzinnig kerstkaartje dat Murat K. de gedetineerde Holleeder stuurde. Dat suggereert enige band. Holleeder zegt dat hij zoveel post krijgt van mensen die hij niet kent. Verder steunt het dossier vooral op het motief dat Holleeder zou hebben gehad om Endstra te laten liquideren: hij had hem een fortuin afgeperst - daar is hij voor veroordeeld - en zou er lucht van hebben gekregen dat Endstra (over hem) met de politie sprak.



Holleeder zal nog lang in het ongewisse blijven over wat de rechters van de Endstra-dossiers vinden. Na het zoveelste verhoor van Astrid breekt donderdag de zomervakantie aan.