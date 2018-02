Holleeder: Mieremet had er belang bij mij zwart te maken

Het contact met Dino Soerel

Holleeder en Dino Soerel leerden elkaar in de gevangenis kennen, in het staartje van Holleeders straf voor de Heinekenontvoering. Later gingen ze 'buiten' met elkaar om.



"Hij kon Stanley Hillis goed. Ik dacht: als ik ooit contact moet krijgen met die Ouwe (Hillis) is Dino wel handig. We leerden elkaar beter kennen en ik vond hem gewoon een aardige jongen. Ons contact was niet zakelijk zoals in dat ik wat aan hem kon verdienen, maar hij kon Hillis voor me bereiken en bijvoorbeeld geld naar (Joegobaas) Sreten Jocic brengen als dat nodig was."



Dino Soerel en Holleeder kwamen elkaar aanvankelijk ook geregeld tegen in coffeeshop The Bulldog aan het Leidseplein, waar 'de halve onderwereld' elkaar ontmoette, zeker op zondag.



Holleeder ging ook wel eens hardlopen 'met wat jongens uit de sportschool in Purmerend', onder wie zowel Dino Soerel als Willem Endstra. Dino werd een vriend van Holleeder. Holleeder was ook wel bij hem thuis geweest.



Rechter Mildner: "Hoe goed bevriend was u nou met Dino Soerel? Goed, toch?"



Holleeder: "Je komt zo snel bij elkaar over de vloer. Of ik close met hem was? Dat is snel gezegd: close, close, close... Ik ken Dino van het sporten en ik zag hem, maar we hebben nooit gesproken over liquidaties of zo. Ik zien-em gewoon als een aardige jongen. Er zijn momenten dat je vaker en momenten dat je minder vaak met elkaar om ging."



Rechter Mildner: "U kon meneer Soerel toch ook bellen?"



Holleeder: "Over het algemeen liep ik altijd met piepers (semafoons). Lekker rustig. Bellen deed ik meestal met vriendinnen."



Al hadden ook zijn vriendinnen 'altijd allemaal een eigen pieper'. Holleeder: "Iedereen had mijn pieper, al toen ik op de Wallen liep (in de jaren negentig). Peter R. de Vries had ook mijn pieper, mijn vriendinnen: iedereen. Iedereen een andere pieper natuurlijk, anders gaat-ie de hele dag af."



Holleeder zal Soerel wel eens zijn tegengekomen in de Rotterdamse clubs Baja Beach Club en BED.



Holleeder: "Dat zal wel. Maar ik hou niet zo van clubs, veel te veel lawaai. Ik ga liever naar een kroegie in de Jordaan. Ik ben er wel eens geweest, ook met een paar vriendinnetjes, maar voor mij is het niks."