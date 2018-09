Holleeder: Manipulatief ben ik niet, ik zeg waar het op staat

Dieptepunt

Het gaat nu over incident dat als dieptepunt geldt in de geschiedenis van 'de bunker', waar we nu zitten: Mink Kok vertelde in de zomer van 2000 in zijn strafzaak over een enorme wapenvondst in een verhoor achter gesloten deuren aan de rechtbank dat hij politie-informant was sinds hij in 1998 een deal met toenmalig officier van justitie Fred Teeven had gesloten.



De microfoon stond door een fout open, waardoor journalisten in de perskamer het verhoor konden volgen en Koks rol als informant groot nieuws werd.



In de onderwereld was die onthulling vanzelfsprekend het gesprek van heel veel dagen, omdat Kok als een sleutelfiguur werd beschouwd.