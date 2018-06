Holleeder: 'Ik lig niet wakker van boeken over mij'

De opgenomen gesprekken

De zitting gaat weer verder.



Officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher gaan Holleeder nu heimelijk opgenomen gesprekken voorhouden tussen crimineel Ariën K. en Sonja Holleeder.



Ariën K. vertelt in de opname dat 'de groep van Dino' Soerel valse verklaringen in elkaar aan het zetten is in het veelvoudige liquidatieproces Passage.



"Hun willen dat ik dat (een valse verklaring) ga vertellen in de rechtbank, maar ik wil dat niet. Die Turk (Soerels vriend en medeverdachte Ali A., inmiddels geliquideerd) heeft heel gewelddadige mannetjes, weet je."



K. blijft herhalen dat hij die valse verklaringen niet wil afleggen, die ook lullig zijn voor je broer (Holleeder), maar dat hij wel zal moeten vanwege de dreiging.



Aanklager Stempher: "Wat kunt u hierover zeggen?"



Holleeder: "Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Over alles wat raakt aan het stuk (Holleeders handgeschreven verklaring die voor de lunch is doorgenomen) van daarstraks, beroep ik me op mijn zwijgrecht."



Ariën K. denkt dat Dino Soerel 'heel kwaad is' omdat Willem Holleeder zijn naam heeft misbruikt bij het afpersen.



Tegen Sonja Holleeder: "Maar al die gekken van Dino lopen hier vrij rond. Ik word opgeroepen en dan moet ik gaan vertellen wat ze zeggen dat ik moet gaan vertellen. Alles is heel erg."



Holleeder: "Zwijgrecht."



Ariën K. vervolgt in het opgenomen gesprek. "Alles is erg. Cor van Hout is niet door níemand doodgeschoten. Hij is door iemand doodgeschoten. Van één weet ik het honderd procent zeker, want die was hier huilend: die Jesse (R., in de liquidatiezaak Passage veroordeeld tot levenslang voor huurmoorden).



Die jongens die het uitgevoerd hebben werken voor Dino (Soerel) en Willem (Holleeder)." Zoon Gilbert Rommy van drugshandelaar Henk Rommy, 'de Zwarte Cobra', heeft verteld dat Jesse R. na het doodschieten van Cor drie dagen heeft gesnoven en hem (Gilbert Rommy) daarna huilend heeft verteld dat hij het verkeerd heeft gedaan.



Holleeder: "Ik beroep me op mijn zwijgrecht."



Ariën K. zegt in het opgenomen gesprek tegen Sonja dat hij zich 'bijna niet kan voorstellen dat Willem het heeft gedaan' (Cor van Hout laten doodschieten), maar dat Holleeder 'misschien zo verkankerd was dat hij het wel heeft gedaan'.