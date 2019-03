Holleeder hoort levenslang tegen zich eisen

Vanmiddag strafeis Willem Holleeder

Er wordt nauwelijks nog getwijfeld dat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag een levenslange gevangenisstraf gaat eisen in de zaak tegen Willem Holleeder.



De aanklagers zullen vandaag beginnen de twee laatste moorden te bespreken waarvoor zij Holleeder verantwoordelijk achten, die op de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl en die op handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman. Zij zullen hun requisitoir waarschijnlijk rond drie uur afsluiten met de strafeis.



Gisteren werden de eerste drie moorden besproken waarvan Holleeder wordt beschuldigd: die op Willem Endstra, John Mieremet en Cor van Hout. In alle gevallen stellen de aanklagers dat zij bewezen achten dat de Heineken-ontvoerder daarvoor de opdracht heeft gegeven.



Volgens het OM staat in alle zaken vast dat Holleeder het brein is achter de liquidaties. Samen met zijn criminele partners Dino Soerel en Stanley Hillis zou Holleeder twee groepen uitvoerders hebben aangestuurd.



De moorden op Endstra en Mieremet zouden volgens officier van justitie Sabine Tammes zijn gepleegd door een ‘moordcommando’ uit Alkmaar. De liquidatie van Van Hout moet, zegt het OM, op het conto worden geschreven van een groep rond Jesse R., een inmiddels tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar.



Gisteren vertoonden de twee officieren van justitie in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een beeldpresentatie over de moorden op Endstra en Mieremet.



Aan de hand van videofragmenten, foto’s, organogrammen en verklaringen van getuigen en verdachten bracht het OM daarin in kaart hoe de misdaadorganisatie van Holleeder en zijn handlangers in elkaar zou hebben gezeten.



Op Holleeders tenlastelegging staan alles bij elkaar vijf moorden. Op mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003. Op de malafide vastgoedbaron Willem Endstra in 2004. Op crimineel John Mieremet in 2005. En op Houtman in 2005 en Van der Bijl in 2006.



Daarnaast verwijt justitie hem één doodslag op notenhandelaar Robert ter Haak (die naast Cor van Hout stond toen die met een machinegeweer werd neergemaaid). Bovendien wordt Holleeder verdacht van mislukte moordpogingen en het lidmaatschap van een criminele organisatie.