Holleeder herhaalt vooral grote thema's uit afpersingszaak

Ik heb niks met die hele Hillis, maar ik kende hem wel. Willem Holleeder

Omdat vooral 'jongste rechter' Margo Somsen de aanloop naar de liquidatie behandelde, op 17 mei 2004, kwamen onvermijdelijk al die Grote Thema's terug uit de afpersingszaak. Waar Holleeder toen had beweerd dat niet híj maar zijn criminele rivaal John Mieremet Endstra had afgeperst, trok hij die lijn in zijn huidige zaak moeiteloos door: Mieremet moet ook de moordopdracht hebben gegeven.



Waar de rechters en aanklagers afpersing zagen als Holleeder 'druk zette' en 'wat dreigde' om te bewerkstelligen dat Endstra zijn miljoenenschulden aan criminelen zou gaan afbetalen - ziet Holleeder pogingen in Endstra's belang te voorkomen dat de zaak zou escaleren.



Driemanschap

Nog zo'n hoogst actuele kwestie uit de oude doos: vormde Holleeder 'een driemanschap' met criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis (zelf geliquideerd in februari 2011 in Amsterdam-Oost)? Nee hoor, Holleeder kende de beruchte Stanley Hillis wel, maar wilde met die gevaarlijke man zo min mogelijk te maken hebben. Hij had liever te maken met zijn eigen ex-compagnon Dino Soerel die wel optrad als Hillis' redelijke vooruitgeschoven post, maar dat wil nog niet zeggen dat zij dan weer een duo waren.



Holleeder: "Je ken met iederéén wel een driemanschap of een viermanschap of een tweemanschap vormen. Ik heb niks met die hele Hillis, maar ik kende hem wel. Dino Soerel ken ik ook. Dat maakt mij nog geen driemanschap. In Kolbak gingen ze ook eerst uit van een driemanschap dat mensen afperste, maar ik werd als enige vervolgd. Dus was daar ook geen driemanschap."



Misschien het grootste punt uit de afpersingszaak, is ook weer cruciaal in de moordzaak rond Endstra. Zijn 'de achterbankgesprekken' die de vastgoedmagnaat naar eigen zeggen in doodsnood voerde achterin de auto van drie rechercheurs van de Criminele Inlichtingeneenheid authentiek, op waarheid gebaseerd en bruikbaar als bewijs?



Geschiedenis herhaalt zich

Holleeder herhaalde wat hij al ruim een decennium betoogt: Endstra heeft zijn verhaal in elkaar gezet om zelf het slachtoffer te lijken van boze criminelen, terwijl hij juist de kwade genius was die de tientallen bij hem ingelegde miljoenen niet wilde terugbetalen. Met zijn grote schuldeiser Mieremet zou Endstra dat verhaal in elkaar hebben gezet, opdat de politie zou willen afrekenen met al hun in die gesprekken beschuldigde rivalen.

Zo bleef de geschiedenis zich dinsdag herhalen.



Donderdag gaat de zaak verder met de bespreking van de laatste weken voor de moord op Endstra, de liquidatie zelf en de nasleep.