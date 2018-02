Holleeder: 'Endstra wilde niet luisteren'

'Banken zegden rekeningen op'

Nadat John Mieremet in een interview in De Telegraaf had onthuld dat Willem Endstra 'de bankier van de onderwereld' was, kon Holleeder niet meer mee naar Endstra's zakenrelaties in de bovenwereld. Holleeder: "De banken zegden hun rekeningen op en Endstra kon natuurlijk niet meer met mij worden gezien. Ik had nog wel op kantoor kunnen komen, maar we konden beter afspreken in het Amsterdamse Bos. Ik hield namens hem alleen nog contact met de boeven.



Rechtbankvoorzitter Frank Wieland over Endstra: "Je kunt toch je dagen tellen als je met allerlei criminelen zaken doet en weet dat je het uiteindelijk niet kunt terugbetalen?" Holleeder: "Het is onbegrijpelijk. Endstra was zó slim, maar dan kwam er weer een boef met een tas met geld en dan pakte hij toch weer dat geld aan. Dat is níet te begrijpen."



Wanneer wist Holleeder dat hij zijn miljoenen nooit meer terug zou krijgen van Endstra? Holleeder: "Toen hij dood was. Dan weet je, naar die erfenis hoef ik niet eens meer te vragen." Wieland: "Maar dan komt iedereen toch bij de erfgenamen aan de deur?" Holleeder: "Dat deden ze ook. maar Haico (Endstra's broer en voornaamste erfgenaam) belde meteen de politie. Dat doen ze dan: meteen de politie bellen." Dat lijkt Wieland een wijze les om mee te besluiten.



Morgen om 10 uur gaat de rechtbank door met het verhoor van Holleeder. Dan zal de ontvoering van zijn broer Gerard als eerste ter sprake komen.