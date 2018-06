Holleeder: 'Endstra-tapes waren opdracht van Mieremet'

Ik kan dit niet anders zien dan als een poging van Mieremet om mij er in te douwen bij de politie Holleeder vrijdag in de rechtbank

Zijn theorie kwam op toen de rechtbank zich vrijdag dan eindelijk zette aan de inhoudelijke behandeling van het eerste moorddossier, over de liquidatie van Holleeders gewezen 'bloedgabber' en zwager Cor van Hout en de handelaar in luxe speedboten Robert ter Haak - die naast hem stond in het spervuur van kogels.



'Bankier van de onderwereld'

De grote lijn van Holleeders filosofie is duidelijk. De malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra had tientallen miljoenen aangepakt van zware criminelen. Toen de eersten om hun geld kwamen, kon hij niet terugbetalen. De grote schuldeiser Mieremet deed alles om zijn miljoenen wél te krijgen ten koste van de andere investeerders.



In 2002 noemde hij Endstra in De Telegraaf 'de bankier van de onderwereld' en Holleeder diens sterke arm. In de bovenwereld wilde niemand nog zaken met Endstra doen en hij zat volledig bij Mieremet in de tang. Dát is de achtergrond van een subtiel spel dat de rechters moeten doorzien, hoopt Holleeder.



Bizarre details

Dat Endstra in 2003 in het diepste geheim een reeks onthullende gesprekken voerde op de achterbank bij drie rechercheurs van de geheime dienst van de recherche, was volgens Holleeder geheel ingestoken door Mieremet.