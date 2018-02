Holleeder: Dit is het belangrijkste moment van mijn leven

Stanley Hills

Rechter Benedicte Mildner hervat de zitting na de lunch om met Holleeder te spreken over Stanley Hillis.



Cor van Hout had hem leren kennen in de gevangenis in Scheveninge. Toen Hillis werd overgeplaatst naar Alkmaar, waar Holleeder zat, zei Van Hout dat Holleeder 'goed voor Hillis moest zorgen'.



Holleeder: "Hij was handig. Kon timmeren, kon van alles maken met zijn handen." Pas later zegt Holleeder te hebben gehoord dat Hillis had gewerkt voor maffiabaas Klaas Bruinsma 'allemaal drugs' en dat hij zaken bestierde in de Warmoesstraat.



Hillis werd als bemiddelaar ingeschakeld om de problemen tussen John Mieremet en 'Joegobaas' Streten 'Jotsa' Jocic op te lossen, in de tijd dat Holleeder nog goed was met Mieremet.



Geld terug

Nadat John Mieremet Endstra in augustus 2002 in De Telegraaf had neergezet als 'bankier van de onderwereld' en Holleeder als zijn bewaker, wilde ook Hillis zijn geld terug. Holleeder: "Hij zei tegen Endstra: 'Ik weet dat je het moeilijk hebt, dus ik wil nu mijn inleg terug, en hoef pas later de winst'. Ik vond dat wel redelijk. Anderen eisten meteen hun inleg én de winst."



Hillis had volgens Holleeder ook tien miljoen gulden geïnvesteerd bij vastgoedmagnaat Willem Endstra, in de tijd voordat Holleeder bevriend raakte met Endstra. "Ik ken u geen tijd noemen, want als ik fout zit heb ik dát weer gedaan."



Rechter Mildner: "Was Endstra bang van Hillis." Holleeder: "Ik heb Endstra nooit bang meegemaakt. Hij zei altijd: 'Joh, komt goed.' Ik heb hem nooit anders gezien of gehoord." Holleeder zegt er van uit te zijn gegaan dat Endstra er uit was gekomen met Hillis.