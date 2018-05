Holleeder: 'Dit is echt schandalig'

Onvrede met Danny K.

Astrid Holleeder vertelt nu over de onvrede die er was tussen Willem Holleeder en de bekende crimineel Danny K. Na zijn vrijlating zou Willem Holleeder ‘vuile praatjes’ over K. hebben verspreid, die daar boos over was. Zo zou Holleeder aan Etou’s Belserang hebben verteld dat Danny K. verantwoordelijk was voor de liquidatie van diens broer Boneka.



Astrid: “En vergeet niet, mijn broer heeft aanzien in het milieu he. Als hij iets zegt, dan geloven mensen dat.”Danny K. was boos over die roddels, wat leidde tot de klap die Dick Vrij aan Holleeder gaf op het terras van Joffers, in Amsterdam-Zuid. Astrid: “Maar daarna was het weer goed en had Danny de duivel weer binnen zitten.”