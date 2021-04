Holleeder blijft wroeten naar geheimzinnige contacten van ‘Rooie Bob’ B.

Beeld Aloys Oosterwijk

Als leider van het team aanklagers in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage verdiepte officier van justitie Betty Wind zich langdurig en intensief in de conflicten binnen de hoofdstedelijke onderwereld. Als verantwoordelijke voor het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de ‘geheime dienst’ van de recherche, bleef ze druk met dezelfde materie.

Nu kwam ze, niet voor het eerst, getuigen in de veelvoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder (62). Hij vecht in hoger beroep zijn veroordeling aan tot levenslang voor het geven van opdrachten voor liquidaties.

De rode draad in zijn verdediging: ándere onderwereldkopstukken moeten dat fatale geweld hebben aangejaagd waarvan hij de schuld krijgt. De in 2011 geliquideerde Stanley Hillis, of de in 2005 doodgeschoten Johnny Mieremet.

Holleeder en zijn advocaten proberen dan ook al jaren de vinger te krijgen achter incidenten rond de gewezen hasjhandelaar ‘Rooie Bob’ B. in 2005 en 2006, na de liquidatie van diens (jeugd)vriend en eveneens hasjhandelaar Kees Houtman in november 2005.

Autohandel

‘Rooie Bob’ wilde het Amsterdamse criminele milieu achter zich laten en was rond de millenniumwende naar Spanje uitgeweken om de autohandel in te gaan. Daar werd hij kort na de liquidatie van Houtman in zijn kantoor in elkaar geslagen door twee mannen. Zij zouden een telefoon op tafel hebben gegooid, waarop vervolgens sms’jes binnenkwamen met de mededeling dat hij moest betalen.

‘Rooie Bob’ was ervan overtuigd dat de afpersing uit de hoek van Stanley Hillis kwam. Dat zag hij naar eigen zeggen bevestigd toen Hillis hem later onverwacht min of meer zijn excuses was komen aanbieden.

Via de weduwe van Kees Houtman, Maria, zou ‘Rooie Bob’ de politie hebben benaderd, waarna hij in Spanje en in de buurt van Schiphol met twee mannen sprak van wie hij aannam dat ze rechercheurs waren. Aan hen zou hij de achtergelaten telefoon hebben gegeven.

Uiteraard willen Holleeder en zijn raadslieden Sander Janssen en Desiree de Jonge hier het fijne van weten. Het incident past namelijk in hun theorie dat niet Holleeder, maar anderen aan afpersing deden en moordopdrachten gaven.

Geen probleem

In een eerder verhoor zei TCI-leidster Wind dat ze vrijwel niets kon zeggen omdat informanten ten alle tijden afgeschermd moeten blijven. Holleeders advocaten moesten het Bob B. zelf maar vragen.

Eind 2018 en ook onlangs nog zei ‘Rooie Bob’ in verhoren dat hij zich nu, vijftien jaar later, weinig herinnert. Wat hem betreft zou het echter geen probleem zijn als Wind alles vertelde wat ze wist over wie hij nou precies had gesproken en waar dat telefoontje is gebleven.

Dus riep het Team Holleeder officier Wind opnieuw op. Maar ja, die herhaalde dinsdag in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol vooral dat ze óók niet kan zeggen of iemand informant was als die dat zelf prima vindt. Betrokkenen overzien zelf de risico’s niet en afscherming en heimelijkheid zijn het hoogste goed. Ook om andere informanten en het hele systeem te beschermen.

Had ze in haar systemen informatie gevonden die de zaak echt kon ophelderen, dan had ze wel gezocht naar een geschikte omweg. Dat was niet het geval, herhaalde ze. Ze weet wel iets meer nog, maar vindt om voornoemde redenen dat ze niet het achterste van haar tong kan laten zien. Het gerechtshof is dat met haar eens, dus ook deze exercitie liep dood.

Wroeten

Zo blijven Holleeder en zijn advocaten moeizaam wroeten in het verleden, in de wetenschap dat belangrijke spelers dood(geschoten) zijn of dat geheugens haperen (of het getuigen goed uitkomt ergens ‘geen herinnering aan te hebben’).

Volgende week zet het hof zich aan het dossier over de liquidatie van de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra (17 mei 2004). Dan is het de beurt aan de voor witwassen veroordeelde vastgoedbaron Jan Dirk Paarlberg (maandag) en de voor moordopdrachten tot levenslang veroordeelde Dino Soerel om te getuigen (dinsdag).