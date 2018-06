Holleeder blijft ook in voorarrest voor zaak Van Hout

Joegoslaven

Officier Stempher begint over de contacten van Cor van Hout met Joegoslaven.



Astrid: "Daar weet ik weinig van. Het enige dat ik weet is dat Cor Wim heeft laten waarschuwen toen Jotsa (Sreten Jocic) hem (Holleeder) wilde vierendelen omdat Wim hem had besodemieterd met geld. Cor heeft gezegd dat Wim zou worden gevierendeeld als hij naar Jotsa zou gaan zoals hij van plan was. Uiteindelijk heeft-ie toen Stanley (Hillis) laten gaan."



Astrid zegt ook Srdjan 'Serge' Miranovic wel te kennen, die volgens justitie later in opdracht van Holleeder is geliquideerd in Montenegro. Astrid: "Serge was vriendelijk en wilde contact met Gijs van Dam (junior). Ik had dat soort mensen liever niet op mijn kantoor. Wat moet ik er mee."



Holleeder vond het 'niet fijn' dat Miranovic op Astrids kantoor kwam. "Maar ik kan er toch niks aan doen dat zo iemand ineens voor de deur staat? Ik ben ook kwetsbaar. Ik zit ook maar in dat hok. Soms gaven mensen boodschappen af via mij. Ze hoefden alleen maar langs te komen. ik zit daar allemaal niet op te wachten. Voor je het weet zit je ergens in. Zit je ergens tussen."



Holleeder 'was groot' in voormalig Joegoslavië, zegt Astrid. "Ze zagen hem als groot. Hij zou hier voor de een of andere oorlogsmisdadiger nog zijn gezicht laten verbouwen om nóg groter te worden. Ik zag dat niet zo zitten. Als je in de politiek terecht komt, word je een staatsvijand, dat is anders."



Astrid: "Wim speelde ook Joegoslavische muziek in zijn auto..."



Astrid zat 'zo min mogelijk' naast Holleeder in zijn auto. "Maar het kwam voor en toen hoorde ik die Joegoslavische muziek. Ik dacht: dan identificeer je je wel heel erg..."