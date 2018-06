Holleeder: 'Als ik conflicten kan bijleggen, doe ik dat'

'Mieremet is een massamoordenaar'

Holleeder vertelde De Vries in detail hoe de vriendin van John Mieremet via de vennootschap California Properties miljoenen witwaste met hulp van Willem Endstra.



Dat John Mieremet hem wilde vermoorden kon Holleeder aantonen, zei hij De Vries. Hij vertelde dat 'vier man in een busje door de stad reden' om Holleeder te zoeken en dood te schieten.



Holleeder, nu: "Dat van dat busje kan ik me niet herinneren, maar dat Mieremet me wilde laten liquideren wist ik wel."



Holleeder noemde Mieremet in het gesprek 'een massamoordenaar'. Iedereen wist volgens hem dat Mieremet veel rivalen had laten vermoorden, maar tot Holleeders ergernis 'deed niemand er wat aan'.



Holleeder, nu: "Ik beveiligde me wel. Ik had twee pantserauto's en vier brommers en wisselde steeds. Het is helemaal niet zo makkelijk iemand te laten doodschieten hoor, al klinkt het lekker spannend."



"Niemand wist waar ik woonde, want ik had altijd meerdere adressen. Zelfs de buren weten niet dat ik ergens woon. Ik ging ook niet elke dag naar dezelfde kroeg of zo. Als je zo leeft, ken je rondrijden zoveel je wilt, want dan kan hij je niet pakken."



Holleeder overwoog eens een beveiligingsbedrijf te beginnen. "Ik heb me verdiept in pantserglas en zo en heb ook heel Willem Endstra's kantoor bepantserd."



Rechter Wieland: "U moet een opleiding beginnen voor mensen die zo in de knel komen. Er worden heel wat mensen geliquideerd. Zijn dat allemaal sufferds dan?"



Holleeder: "Met een paar kleine ingrepen ken iedereen zich beveiligen. Je ken wel vier sloten op je deur zetten, maar als ik een ruitje in tik, ben ik ook binnen. Die pantserauto's waarin ik reed waren natuurlijk eerst ook van zakenlieden geweest. Zodra iedereen wist in welke auto ik reed, wisselde ik die wel in voor een nieuwe voor weinig (geld) er bij."