Holland Festival benoemt 'associate artists' voor 2019

'Het Holland Festival heeft in zijn geschiedenis de kunst en de kunstenaar altijd centraal gesteld' aldus Martijn Sanders, voorzitter van de Raad van Toezicht. 'Deze aanstelling laat zien dat het festival deze artist driven aanpak intensiveert en voor een grote betrokkenheid tussen kunstenaar en festival kiest.'



Parttime artistiek leider

Het Holland Festival zocht aanvankelijk, na het vorig jaar aangekondigde vertrek van artistiek directeur Ruth Mackenzie, die directeur wordt van het Théâtre du Châtelet in Parijs, naar een kunstenaar die als parttime artistiek leider, samen met algemeen directeur Annet Lekkerkerker en het artistieke team, de komende vier edities vorm zou geven.



Gedurende de procedure bleek voor veel makers een verbintenis naast hun praktijk als kunstenaar te complex te zijn, mede vanwege het meerjarige commitment. Hierop besloten de directie en de Raad van Toezicht over te gaan tot het aanstellen van twee associate artists.



Laatste keer Mackenzie

Werk van beide kunstenaars krijgt een prominente plaats in de programmering van 2019: William Kentridge presenteert zijn nieuwe muziektheaterproductie The Head and the Load, Faustin Linyekula brengt de nieuwe choreografie Not another diva.



Dinsdag 6 februari presenteert artistiek directeur Ruth Mackenzie het programma van de komende editie, die plaatsvindt van 7 juni t/m 1 juli. Dit is de laatste editie die onder haar verantwoordelijkheid tot stand is gekomen.