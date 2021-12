Hogeschool Inholland trekt definitief massaal naar Sluisbuurt

Beeld PAUL VREEKER/ANP

Over drie studiejaren, in de zomer van 2024, kunnen de studenten van start in het nieuwe gebouw. De 31 opleidingen die momenteel gevestigd zijn op de verschillende Inhollandlocaties in Amsterdam en Diemen verhuizen allemaal naar de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Alleen mondzorgkunde, dat nu in het Actagebouw is gevestigd, en verloskunde (Vlaardingenlaan) verhuizen niet mee.

Woensdag werd de overeenkomst getekend voor de bouw van het ‘smart building’ waar zowel energie wordt opgewekt als daglicht en buitenventilatie wordt binnengehaald.

Mieke van den Berg, lid van het college van bestuur van Hogeschool Inholland, noemt het een mijlpaal dat de overeenkomst eindelijk is getekend. “De wispelturige wereldmarkt in grondstoffen – veroorzaakt door corona – heeft voor vertraging gezorgd. Ik ben extra verheugd dat wij nu eindelijk deze stap kunnen zetten.”

Protesten

De komst van de gehele Sluisbuurt ging overigens niet zonder slag of sloot; monumentenorganisaties, milieuclubs en tientallen omwonenden zijn tegen de bouw van ‘wolkenkrabbers’ en stapten naar de Raad van State. Zij beschouwen de bouw van woontorens tot 125 meter als een inbreuk op de Amsterdamse traditie. Begin november kreeg de hoogbouw toch groen licht.

Omwonenden vreesden vooral dat hun uitzicht door de hoge woontorens bedorven wordt. De Stichting Monumenten Amsterdam-Noord stelde bovendien dat hoogbouw in schadelijk contrast staat met de bebouwing in Noord, omdat de kustlijn met de beschermde dorpsgezichten permanent in de schaduw komt te liggen. De Raad van State achtte de protesten ongegrond en stelde dat de gemeenteraad meerdere belangen goed had meegewogen.

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) moet de bouw van de Sluisbuurt een flinke boost geven aan het Amsterdamse aanbod voor huurwoningen in het middensegment.

“De Sluisbuurt wordt een moderne nieuwe stadswijk met een combinatie van hoog- en laagbouw op een unieke plek aan het IJ. Hier kan straks gewoond, gewerkt, geleefd en gesport worden en is ook aandacht voor innovatie en duurzaamheid.”

Van start

Begin deze maand is de bouw van de Sluisbuurt van start gegaan. Woontoren Justus, 100 meter hoog en goed voor in totaal 289 middeldure huurwoningen, is de eerste van meerdere woontorens en wordt in 2024 opgeleverd.

Straks forenzen ook zevenduizend studenten naar het futuristische pand op het Zeeburgereiland. Niet alleen studenten van Inholland moeten profiteren van het nieuwe onderwijsgebouw. De laboratoria van de Life Sciences-opleidingen zullen worden gedeeld met het ROC van Amsterdam. Daarmee wil de hogeschool bijdragen aan een gemakkelijkere doorstroom van mbo’ers naar het hbo.