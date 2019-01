Hogere straf dan geëist in zaak fraude huurcontracten

De straf is hoger dan de eis van vijftien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, onder meer omdat de man uit De Lier (Zuid-Holland) eerder veroordeeld is voor brandstichting, verduistering en oplichting.



De man verkocht valse huurcontracten aan mensen die zich daarmee bij de gemeente konden inschrijven en zo fraude konden plegen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een paspoort of uitkering.



Websites

De oplichterij kwam uit, doordat rechtmatige bewoners er last van kregen. Ze klaagden over brieven en aanmaningen die niet voor hen bestemd waren.



Na onderzoek bleek dat via verschillende websites valse huurcontracten werden aangeboden tegen betaling en dat de contracten vooral werden verkocht aan mensen die zich in een moeilijke situatie bevonden en zo snel mogelijk een (post)adres nodig hadden.



Twintig gemeenten deden aangifte tegen de man. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op tien Amsterdamse gevallen waarbij de verdachte een vals huurcontract zou hebben verkocht, en werd geleid door een Amsterdamse officier van justitie en politie in samenwerking met recherche uit Rotterdam en Den Haag.



Slim bedrijfsplan

Tijdens de zitting 3 januari toonde de man geen enkel begrip voor de veroorzaakte overlast. Hij was juist te spreken over de slimheid van zijn eigen bedrijfsplan. Dat dit in strijd was met de wet, wist hij niet. Daarnaast legde hij de schuld vooral bij anderen en nam hij geen verantwoordelijkheid voor zijn acties.



Sterker nog, hij zei in de rechtbank slim genoeg te zijn om dit te doen zonder gepakt te worden. Iets wat de rechter deed vrezen voor zijn toekomstige plannen.