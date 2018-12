Hogere parkeerkorting voor bezoekers die naar stad komen

Er is brede steun, maar coalitiepartij GroenLinks wil er niet aan mee werken. Daarmee zondert de grootste partij zich af van de rest van de coalitiepartijen en een flink deel van de oppositie.



Kern van de twist is de bezoekersvergunning, waarmee Amsterdammers hun bezoek volgend jaar maandelijks 40 uur tegen 50 procent korting kunnen laten parkeren. De korting kan verkregen worden door het nummerbord van de visite online in te voeren op een website van de gemeente.



Eerder kondigde wethouder Sharon Dijksma (PvdA) van Parkeren aan dat in 2019 de parkeertarieven naar maximaal 7,50 euro per uur gaan. Ter compensatie verhoogde ze de bezoekersregeling naar 40 uur in de hele stad, met uitzondering van stadsdeel Centrum.



Maar PvdA, D66, SP, VVD en veel van de kleinere oppositiepartijen willen dat die korting verder omhoog gaat, naar 65 procent in plaats van de huidige 50 procent van het straattarief.



Stijgende lasten

Op de achtergrond speelt mee dat de afgelopen maanden bekend is geworden dat in 2019 nog veel meer gemeentelijke heffingen en belastingen in prijs worden verhoogd. De OZB, de leges zoals de kosten van een vergunning of huwelijk, de parkeerboetes en ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog. De verhoging van de korting moet het beeld bijstellen dat de gemeente geen oog heeft voor de stijgende kosten.



Het voorstel werd aangenomen, maar GroenLinks steunt het uitbreiden van de kortingsregeling niet. Volgens raadslid Zeeger Ernsting komt door nog meer korting, het terugdringen van het autogebruik in gevaar. En dat is nu juist een van de hoofdpunten van zijn partij voor de komende periode. Op dat vlak blijkt GroenLinks compromisloos.



Het is voor het eerst sinds de vorming van de nieuwe roodgroene coalitie in juni, dat drie van de vier coalitiepartijen geen rekening willen houden met de wensen van GroenLinks, de grootste partij in de raad.



Uitbreiding

Wel was men het unaniem eens over het uitbreiden van de bezoekersregeling naar delen van stadsdeel Centrum. Niet de grachtengordel, maar bijvoorbeeld wel in delen van de Oostelijke eilanden en de Plantage. Ook gaf de raad opdracht om de P&R-voorzieningen rondom de stad uit te breiden.



Aan het verhogen van de korting gingen de afgelopen dagen verhitte discussies vooraf binnen de coalitie. Dijksma gaat de extra korting onderzoeken en komt later terug op de nieuwe kortingspercentages. De vergunningstarieven blijven gelijk in 2019.



