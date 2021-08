Hoger onderwijs opent hybride: ‘Niemand wordt verplicht om naar college te komen’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Opluchting en blijdschap onder veel studenten en onderwijsbestuurders, half augustus: universiteiten en hogescholen mogen komend collegejaar – dat maandag van start gaat – de deuren weer opengooien. Daarmee komt een einde aan anderhalf jaar colleges en werkgroepen op schermpjes, gevolgd vanuit krappe studentenkamers of aan de keukentafel in het ouderlijk huis. De afstandsregel vervalt, wel geldt er een maximum van 75 studenten per collegezaal.

De vraag is nu hoe die heropening er in de praktijk uit gaat zien. Kunnen alle studenten die snakken naar fysiek onderwijs in de collegebanken terecht? En hoe wordt omgegaan met docenten die niet fysiek willen of durven lesgeven?

Rouleren

Een eerste prangende kwestie is de door het kabinet opgelegde groepsgrootte, erkent woordvoerder Yasha Lange van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Veel studies, zoals rechten, psychologie en bedrijfskunde, kennen immers honderden eerstejaarsstudenten. Hen allemaal tegelijk naar college laten komen, is geen optie. “Bij zulke studies zullen de hoorcolleges toch online of deels online worden gegeven, en zullen groepen studenten om en om naar college kunnen,” vertelt Lange.

In die zin zijn kleinschalige opleidingen volgens Lange op dit moment in het voordeel; alle fysieke colleges kunnen ‘gewoon’ – met aanhalingstekens, want coronatijd – doorgang vinden.

Wessel Agterhof, woordvoerder van de Vrije Universiteit (VU), schetst een zelfde beeld. Hij spreekt door de opgelegde groepsgrootte van “een grote puzzel”, maar benadrukt dat wordt geprobeerd zo veel mogelijk studenten op de campus te ontvangen.

VU-studenten hebben inmiddels inzage in hun roosters, vertelt Agterhof. Wie dat wil, is voor (kleinere) werkgroepen sowieso welkom op de campus. Grotere hoorcolleges zouden volgens de woordvoerder in principe volledig online gegeven kunnen worden, maar worden – met het oog op de sterke behoefte aan fysiek onderwijs onder veel studenten – ook hybride aangeboden.

Agterhof voegt eraan toe voor dat roostermakers voor nieuwe uitdagingen staan: “Stel, je laat 75 studenten naar de VU komen voor een hoorcollege en de overige 200 studenten volgen het college vanuit huis, dan kun je niet direct erna een werkcollege plannen. De studenten die thuis zijn moeten immers nog de gelegenheid krijgen om naar de VU te reizen.”

Ook op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wordt toegewerkt naar een hybride vorm van onderwijs. ‘Blended’ onderwijs, noemt woordvoerder Sietske Vermeulen het; zo veel mogelijk fysiek onderwijs waar mogelijk, eventueel aangevuld met onlinelessen.

Bottom line, volgens de woordvoerder: “We moeten allemaal wennen aan deze situatie. Laten we die eerste paar maanden eerst maar eens ervaren.”

Mondkapjes, zelftesten en ventilatie

UvA-woordvoerder Lange benadrukt hoe belangrijk de nog wél geldende coronaregels zijn voor een zo soepel mogelijk verloop van de eerste collegemaanden. Mondkapjes moeten op in de gangen en bij het betreden en verlaten van collegezaken en lokalen, studenten worden aangemoedigd zich geregeld te laten testen en waar dat kan wordt door medewerkers en ‘coaches’ (op de VU) toegezien op het houden van voldoende afstand.

Lange: “We willen dus niet dat studenten op een kluitje bij de ingang van een collegezaal gaan staan.” De woordvoerder vertelt er wel graag bij dat het belangrijkste is dat de student zich weer welkom voelt. “Vind je na je college een fijne studieplek op de campus, blijf dan vooral hangen.” Daarbij, zegt hij, voldoen alle onderwijsruimten op de UvA aan de ventilatienormen van het RIVM.

Natuurlijk zijn die regels er om eventuele besmettingshaarden te voorkomen, maar ze zijn er óók om docenten een gevoel van veiligheid te bieden, stelt Lange. Veel docenten mogen weliswaar staan te springen om weer ‘live’ onderwijs te kunnen geven aan hun studenten, begrip voor hen die zorgen hebben om de deltavariant of het feit dat niet alle studenten (volledig) gevaccineerd zijn, is er ook.

“Wij zeggen: wil je bijvoorbeeld om medische redenen echt niet fysiek voor een groep studenten staan, ga dan in overleg met je leidinggevende,” vertelt de UvA-woordvoerder. “Dat geldt overigens ook voor studenten. Het is aan ons om dat in orde te brengen.”

Agterhof van de VU beaamt dat. Niemand – docent of student – wordt deze eerste maanden verplicht om naar de VU-campus te komen. Twijfelt een docent, dan wordt allereerst het gesprek aangegaan. Wil een docent echt (nog) niet naar de universiteit komen, dan wordt het college of de werkgroep online gegeven. Agterhof: “Maar er zijn vooralsnog geen geluiden dat eventuele zorgen onder docenten massaal tot online-onderwijs zullen leiden.”

Spagaat

Universiteiten en hogescholen – openbare instellingen – verkeren wat dat betreft in een spagaat; studenten en docenten kunnen niet verplicht worden zich te laten testen, laat staan vaccineren. Vorige week nog besloot een UvA-docent ontslag te nemen, omdat hij de versoepeling van de coronaregels op de universiteiten onverantwoord vindt. ‘Alleen zij die volledig gevaccineerd zijn, zouden welkom moeten zijn op de campus,’ schreef docent literatuurwetenschappen Matt Cornell.

Het blijft bij (stevige) aanmoedigingen. Op de UvA wordt binnenkort een priklocatie geopend en er zijn gratis zelftests beschikbaar, VU-studenten kunnen zich een paar honderd meter verderop bij de RAI laten vaccineren. Een aparte vaccinatielocatie op de VU wordt overwogen.

Wordt dat niet een enorm gedoe voor onderwijsinstellingen, het voortdurend moeten toezien of studenten de coronamaatregelen naleven? VU-woordvoerder Agterhof: “Het moge duidelijk zijn: het overgrote deel van de mensen is ontzettend blij dat het hoger onderwijs weer open mag. Dan kost het volgens mij maar een heel klein beetje moeite om die laatste paar regeltjes na te leven.”