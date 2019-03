Hoger Damrak door hoop handelsdeal VS en China

Berichten dat de Verenigde Staten en China dicht bij een handelsakkoord zijn bleven zorgen voor optimisme op de beursvloeren.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 540,68 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 773,19 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen, en Parijs stegen tot 0,6 procent.



Vooral de grondstoffenbedrijven waren in trek nadat The Wall Street Journal meldde dat de Washington en Peking bijna klaar zijn met het voltooien van een handelspact. In Londen wonnen de mijnbouwers Rio Tinto en Anglo American 1,2 en 0,9 procent. In Amsterdam klom staalmaker ArcelorMittal 1,1 procent.



Fysieke winkels

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was industrieel toeleverancier Aalberts met een winst van 1,6 procent. RELX (plus 1,4 procent) toonde wat herstel. De informatieleverancier verloor vrijdag ruim 7 procent na tegenvallend nieuws in de VS. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 2,3 procent, na een mediabericht dat webwinkelreus Amazon van plan is tientallen fysieke winkels in de VS te openen.



In de MidKap won Boskalis 1 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft met medeaandeelhouder Kotug een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van Kotug Smit Towage aan Boluda. Bij de kleinere bedrijven dikte Stern 4,8 procent aan. Het autobedrijf heeft het lease-onderdeel SternLease verkocht aan leasemaatschappij ALD Automotive Nederland.



Gedwongen knuffelen

In Londen verloor Ted Baker 1,5 procent. Topman en oprichter Ray Kelvin van het Britse kledingmerk Ted Baker stapt per direct op. Kelvin ging in december al gedwongen met verlof nadat aantijgingen tegen hem naar buiten kwamen van 'gedwongen knuffelen' en ander ongewenst gedrag.



De euro was 1,1340 dollar waard, tegen 1,1378 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 56,05 dollar. Brent steeg 0,6 procent in prijs tot 65,42 dollar per vat.