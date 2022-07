Hoger beroep over ‘valse fax’ Willem Endstra: ‘De aantijgingen zijn pertinent onjuist’

Zakenman Harry Pen: “Ik snap totaal niet waar de beschuldigingen vandaan komen, die aantijgingen zijn pertinent onjuist.” Beeld Erik Smits

Harry Pen, op 30 september 1943 geboren in Den Haag, is trots op zijn curriculum vitae van het kaliber ‘van krantenjongen tot miljonair’. Van schilder tot multimiljonair, in zijn geval, zoals we tijdens een Chinese maaltijd bespreken in zijn appartement in Noordwijk. “Mijn motto was altijd: een man een man, een woord een woord, en daar ben ik een heel eind mee gekomen.”

Groot in zaken

In 1958 in loondienst begonnen als schilder, bouwde hij zijn eigen Pen Schilderwerken BV op in Leiden (‘met 16 man personeel’), dat tot 2002 liefst 40 jaar bestond. Hij handelde in auto’s, goud, verzekeringen en hypotheken. Hij had een bar, drie bloemenzaken, een casino, een bouwbedrijf (‘32 man personeel’) in de Amsterdamse binnenstad, twee videotheken, een zonnestudio en een juwelierszaak.

Hij zat 41 jaar groot in het onroerend goed, in Nederland en Duitsland, op Ibiza en Aruba. In die branche deed hij zaken met Willem Endstra, de malafide vastgoedbaron die op 17 mei 2004 werd geliquideerd voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid – volgens het gerechtshof in opdracht van Willem Holleeder en anderen.

“Ik stond bij de belastingdienst bekend om mijn hoge levensstandaard,” vertelt Pen. “Ik had kostbare villa’s en auto’s en een groot luxe jacht en zo. Allemaal opgebouwd doordat ik eerlijk zaken deed. Zakenpartners wisten dat ze me konden vertrouwen, en het was boter bij de vis.”

Die reputatie waarover Pen met trots vertelt, is een belangrijke reden waarom het hem zo aangrijpt dat hij als een crimineel en witwasser wordt neergezet in de juridische procedures die hij ruim 18 jaar na de moord op Endstra nog altijd voert met diens erven. Vooral ook met de vereffenaar die is aangesteld om de nalatenschap af te wikkelen.

Onvermoeibaar

Evenals de invalide geschoten xtc-handelaar Ronald van Essen, strijdt Pen onvermoeibaar voor het geld waarop hij zegt recht te hebben, maar anders dan Van Essen ontkent hij ooit crimineel te zijn geweest. Tot nu toe geven alle rechters hem ongelijk, maar Pen geeft niet op.

Handicap in alle procedures is het gegeven dat Endstra een zeer summiere en gebrekkige administratie voerde. Spil in de slepende rechtszaken is een fax die Willem Endstra op 7 mei 2003 aan Pen zou hebben gestuurd, met daarop naast de geprinte tekst handgeschreven krabbels.

VERTROUWELIJK, staat er en kapitalen boven.

Dan: ‘Beste Harry, Hierbij de gevraagde brief voor jouw persoonlijk.

Ik heb van jouw ontvangen

Hfl 2.700.000 Oude Zeeweg 55 te Noordwijk ZH, Hfl 890.000 Aankoop Onroerendgoed, € 1.000.000 Inzake aankoop Spaarselect.

Verder gaat naar jouw toe de winst van Spaarselectpand 50% boven de Hfl 7.700.000,00 50% winst Breda Sport Centrum boven de Hfl 19.000.000,00, verder 30% aandelen Akron, Schiphol, wat ik met jouw besproken heb.

Met vriendelijke groetjes, Willem Endstra’

Is de fax vals?

Dan komt het: volgens de vereffenaar van Endstra’s erfenis is de fax mogelijk vals. Endstra maakte nooit spelfouten zoals ‘jouw’ in plaats van ‘jou’, dat moet een spelfout van Pen zelf zijn geweest. De handtekening zou zijn nagemaakt. In de fax zou zijn ‘geknipt en geplakt’. Endstra ondertekende volgens de vereffenaar nooit met ‘Willem Endstra’ en ‘vriendelijke groetjes’ en hij schreef ‘Harrie’ en niet ‘Harry’. Bovendien gebruikte Endstra in die dagen faxpapier met een ander e-mailadres daarop.

Harry Pen is verbolgen over de beschuldiging dat hij de fax zelf heeft gefabriceerd. “Ik snap totaal niet waar deze beschuldigingen vandaan komen,” zegt Pen, die inmiddels in een rolstoel zit. “Die aantijgingen zijn pertinent onjuist.”

Hij deed aangifte van smaad en vroeg de rechtbank al meermaals de vereffenaar op te dragen diens beschuldigingen met bewijs te staven of terug te nemen en excuses aan te bieden.

‘Deugdelijk onderbouwd’

De rechtbank stelde op 17 februari 2022 dat de vereffenaar zijn ‘stellingen waarin hij dikwijls een verband legt tussen de handelwijze van Pen en het strafrecht, steeds deugdelijk onderbouwt’. Pens klachten beoordeelde de rechter als ongegrond.

De vereffenaar, op zijn beurt, betoogt dat Pen ‘een stelplicht heeft’: hij moet maar bewijzen dat de fax echt is. De rechters gaan daar tot op heden in mee. De rechtbank heeft Pens vorderingen op 5 augustus 2020 afgewezen, onder meer omdat onvoldoende is komen vast te staan dat de fax echt is. Het hoger beroep loopt, dinsdag bepaalt het hof of het uitspraak kan doen.

Klachten die Pen indiende bij de Orde van Advocaten verwees de deken door naar de rechter-commissaris die toezicht houdt op de vereffening van Endstra’s nalatenschap. De voorzitter van de Raad van Discipline verklaarde nieuwe klachten ongegrond.

‘Waarschijnlijker authentiek’

Namens Pen heeft het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau, ‘gecertificeerd en erkend door het Openbaar Ministerie’, de echtheid van de fax grondig onderzocht. Resultaat, volgens het ‘deskundigenbericht’ van 25 pagina’s: het is ‘waarschijnlijker’ dat de fax authentiek is, dan dat die ‘het resultaat is van listige kunstgrepen’.

De vereffenaar en de erven erkennen dat onderzoek niet als bewijs.

Pen vroeg de politie vorig jaar te bevestigen dat zijn naam niet voorkomt in ‘procedures of lopende onderzoeken’. Die antwoordde: ‘U komt niet voor terzake registraties dan wel onderzoeken in het politiesysteem. Wel heeft u 1 antecedent uit 2009. Dit antecedent is geseponeerd’.

Pen en zijn vertrouwelingen, die hem fanatiek bijstaan, zijn ervan overtuigd dat ze inmiddels alles hebben gedaan om aan te tonen dat de vordering steeds te makkelijk terzijde is geschoven.