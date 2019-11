Hoger beroep liquidaties Staatsliedenbuurt weer uitgesteld

De reconstructie van de liquidaties in de Staatsliedenbuurt op de kruising van het Van Bossepad, de Visseringstraat en de Van Rapperdstraat. Beeld ANP

Voornaamste reden voor het uitstel is het traject rondom de ‘anonieme bedreigde getuige’ QQ die het Openbaar Ministerie wil inbrengen. Dat is nog niet afgerond.

De eerstvolgende zitting staat nu gepland voor 18 december. Mogelijk gaat het appèl daarna pas in februari verder in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. De procedure heeft al meerdere malen forse vertraging opgelopen, door telkens nieuwe ontwikkelingen.

Op 29 december 2012 werden Said el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) met grof geweld geliquideerd in de Tweede Keuchenbiusstraat en de Van Bossestraat. Ook Benaouf A. werd onder vuur genomen, maar hij kon vluchten door tussen de woonboten aan het Van Bossepad in het water te springen.

Afgeschermde getuige

Justitie maakte in maart bekend de afgeschermde getuige te willen inbrengen in de zaken tegen de tot levenslang veroordeelden Anouar B. (39) en Adil A. (31). Wat hij of zij kan zeggen, is nog onduidelijk.

Het lijkt te gaan om een getuige die meer weet over de (on)betrouwbaarheid van criminele getuigen. Zij zeggen dat het belangrijkste doelwit van de schietpartij, Benaouf A., heeft gelogen dat hij Anouar B. herkende in de gestolen Audi RS4 van waaruit een groepje schutters hem onder vuur nam.

Die verklaring van A. is van groot belang voor het bewijs en al jaren omstreden.

Tegenstrijdige verklaringen

In het hoger beroep zijn meerdere nieuwe getuigen verhoord die zeggen dat Benaouf A. heeft bekend dat hij over de ‘herkenning’ van Anouar B. heeft gelogen. Een voor moord veroordeelde Kroatische crimineel zegt dat hem in de gevangenis tot twee ton is geboden om een valse verklaring af te leggen over Benaouf A. waardoor Anouar B. ‘vrij zou komen’.

Bovendien is een filmpje opgedoken waarin een bekende Amsterdamse crimineel zegt dat Benaouf A. hem heeft verteld dat hij ‘ze’ (Anouar B. en Adil A.) ‘effe goed geflasht had’ (te grazen genomen) met zijn verklaring over de herkenning van Anouar B. in de Audi van de schutters.

In het criminele milieu gaan al lange tijd verhalen dat naasten van Anouar B. ‘grof geld’ hebben uitgeloofd voor gelogen getuigenverklaringen over Benaouf A.

Het gerechtshof worstelt al maanden met de tegenstrijdige verklaringen, die het strafdossier tot een spiegelpaleis maken.