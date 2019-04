Hoge Raad houdt arresten in zaak Passage in stand

Opdrachtgever voor liquidaties Dino Soerel en huurmoordenaars Jesse R., Mohamed 'Moppie' R. en Siegrfied S. blijven, onherroeppelijk, levenslang in de cel. Ook de andere twee verdachten die in cassatie waren gegaan, Nan-Paul de B. (1969) en Sjaak B. (1970), houden hun langdurige celstraffen: 9,5 jaar voor één liquidatie en drie jaar en drie maanden voor wapenbezit en -handel.



Het arrest van de Hoge Raad is een enorme opluchting voor justitie. De uitspraak werd dinsdagmiddag in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol aangehoord door onder meer de aanklagers die de zaak Passage hebben gedaan.



Holleeder

Het arrest is ook van groot belang voor bijvoorbeeld de zaak tegen Willem Holleeder - aangezien de kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros overeind blijven, die ook tegen hem zijn ingebracht. In zijn zaak doet de rechtbank op 4 juli uitspraak.



Ook in andere nog lopende strafzaken, bijvoorbeeld tegen de vermoede uitvoerders van de liquidatie van Willem Endstra in mei 2004, spelen de kroongetuigen hoofdrollen.



Onderwereldmoorden

Passage ging om zeven onderwereldmoorden tussen 1993 en 2006, gepleegd vanuit de Amsterdamse onderwereld, plus verdenkingen over voorbereidingen voor moorden en wapenmisdrijven.



Er waren twaalf verdachten, van wie er twee overleden in de tien jaar die de zaak sleepte bij de rechtbank en het gerechtshof, en twee kroongetuige werden.



De hoofdverdachten vormden een criminele organisatie met moorden als oogmerk, zo oordeelde het gerechtshof medio 2017.



Onder aanvoering van de advocaten van Jesse R. en Dino Soerel had de verdediging van de zes verdachten die in cassatie waren gegaan (opnieuw) aangevoerd dat de overeenkomsten met kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros onrechtmatig zijn.



Het Openbaar Ministerie had de spijtoptanten volgens de advocaten onder meer onwettige beloften gedaan, die vervolgens niet aan de rechter waren voorgelegd. Bovendien zouden ze onbetrouwbaar zijn. Zo spraken ze elkaar op belangrijke punten tegen.



Getuigenbeschermingsmaatregelen

Het gerechtshof had dat verweer weggewuifd als 'interpretatieverschillen'. De Hoge Raad vindt de afspraken met de kroongetuigen 'wettelijk toelaatbaar'. Over de inhoud van de getuigenbeschermingsmaatregelen hoeft het Openbaar Ministerie de rechters niet te informeren - zoals de advocaten hadden gesteld.



De levenslange straffen van vier verdachten zijn volgens de advocaten in strijd met 'het verbod op onmenselijke behandeling' dat is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Ook op dit punt geeft de Hoge Raad de klagers ongelijk. Er is inmiddels een nieuw stelsel waarin de rechter na uiterlijk 27 jaar opnieuw beoordeelt of de levenslange straf nog terecht is. Dat vindt het hoogste rechtsorgaan voldoende.



Nu alle veroordelingen in Nederland definitief zijn, kunnen de verdachten alleen nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen. Dat zullen sommigen waarschijnlijk doen.



Lees de terugblik op het Passageproces: Een zware en erg mooie zaak