Hoge onderscheiding modeduo Viktor & Rolf

Locoburgemeester Touria Meliani heeft ze de onderscheiding uitgereikt tijdens een bijeenkomst ter ere van het 25-jarig jubileum van het modemerk Viktor & Rolf, meldde de gemeente donderdag.



Viktor & Rolf gelden al jaren als twee van de meest toonaangevende Nederlandse modeontwerpers. Viktor Horsting en Rolf Snoeren leerden elkaar kennen op de kunstacademie in Arnhem. Na hun afstuderen vertrokken ze naar Parijs.



In 1993 sleepten ze alle prijzen in de wacht op de prestigieuze talentenwedstrijd Salon Européen des Jeunes Stylistes. Het duo verwierf zich met zijn ontwerpen ook een plaats binnen de kunstwereld. Ze exposeerden in het Metropolitan Museum of Art in New York en het Victoria & Albert Museum in Londen.



Deze zomer was er in de Kunsthal in Rotterdam een overzichtstentoonstelling te zien ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum.



