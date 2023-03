Hoge hekken en geen botsauto’s meer: maatregelen voor veiligheid kermis Westerpark

De kermis in het Westerpark wordt opgebouwd. Beeld Mariet Dingemans

Liefhebbers van een ritje met de botsautootjes kunnen de komende week niet langer terecht op de kermis in het Westerpark. De populaire attractie is geschrapt vanwege de grote aantrekkingskracht op potentiële veroorzakers van overlast. “Met pijn in het hart,” zegt organisator Frans Stuy over het besluit. “Maar juist de botsautootjes zijn in de avonduren een verzamelplek voor raddraaiers. We doen er alles aan om rottigheid te voorkomen.”

Het weren van de botsautootjes is slechts een van de maatregelen die Stuy dit jaar heeft moeten nemen om de rust op de kermis – die vrijdag opengaat – te waarborgen. De dertig attracties staan dit jaar voor het eerst achter een hek, bezoekers moeten door een van de drie wapenpoortjes die de organisator heeft aangeschaft. “We hebben extra beveiligers rondlopen op het terrein en er komen twaalf camera’s te hangen,” vertelt Stuy over een andere investering in de veiligheid. “Zo houden we alles in de gaten.”

Jochies van 15 jaar

De maatregelen gelden met name op vrijdag en zaterdag, vanouds de drukste avonden. Van 17 tot 22.30 uur is de kermis dan slechts van drie zijden toegankelijk en ook de fietsbrug wordt afgesloten. Alle bezoekers moeten dan een van de drie detectiepoortjes passeren, ook de mensen die alleen maar op doortocht zijn in het park. Op andere dagen zijn er vijf doorgangen en is ook de fietsbrug open. De kermis duurt tot en met volgende week zondag 19 maart.

Hekken, wapenpoortjes, camerabewaking: het klinkt meer als de aankleding van een extra beveiligde rechtbank dan van een kleine kermis in het park. De maatregelen volgen dan ook op de onrust in het najaar tijdens de kermis in het Stadspark Osdorp, waar de Mobiele Eenheid enkele avonden achtereen moest optreden tegen rellende jongeren. “Het waren jochies van nog geen vijftien jaar,” vertelt Stuy. “Maar ze gooiden wel zwaar vuurwerk tussen de bezoekers.”

Osdorp

In Osdorp liep het flink uit de hand, maar een jaar geleden was het in Westerpark ook raak. De politie kreeg toen een melding van een jonge bezoeker met een vuurwapen. De aanhouding van de verdachte leidde tot zo veel onrust dat de kermis moest worden gesloten. De maatregelen die nu zijn genomen moeten herhaling voorkomen, verwacht Stuy. “Jongens met mutsen of hoody’s komen niet binnen. We willen alle gezichten zien, zodat we de daders in beeld hebben als er toch iets gebeurt.”

De kermis was in deze gevallen wel de plaats van handeling, voegt de organisator er aan toe, maar niet de oorzaak van de ellende. “Sinds corona zit er een hoop spanning in de maatschappij. In de voetbalstadions gebeurt plotseling ook weer van alles. Ook wij zijn de dupe van die onrust. Wij zijn kermismensen: we willen opbouwen, onze boterham verdienen, afbreken en weer verder trekken naar de volgende standplaats. We zitten helemaal niet te wachten op rottigheid.”

‘Juist het open karakter is onderdeel van de traditie’

Bij de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders wordt de situatie in Amsterdam met lede ogen gevolgd. “Het is vreselijk jammer dat het nodig is,” zegt voorzitter Atze Lubach over de maatregelen die in Westerpark zijn genomen. “Het hoort gewoon niet, een afgehekte kermis. Juist het open karakter is onderdeel van de traditie. De kermis is een volksfeest dat al meer dan duizend jaar bestaat. Elke stad, elk dorp zorgt voor een ander decor. Dat bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer.”

Het omheinen van een kermis is een zeer uitzonderlijke maatregel, weet Lubach. “Er zijn 1500 kermissen in het land. De kermissen achter een hek zijn op de vingers van één hand te tellen. Op het Malieveld in Den Haag wordt de kermis al een paar jaar afgehekt op verzoek van burgemeester Jan van Zanen. Dat gebeurt ook om enige controle te kunnen houden op wie er wel en niet binnenkomen. Dat werkt goed, maar het Malieveld is natuurlijk wel wat anders dan een plein of park in de stad.”

Lubach kijkt met enige bezorgdheid naar de ontwikkelingen in de hoofdstad. “Amsterdam kent heel veel grote en kleine evenementen. De kermis is een beetje een vreemde eend in de bijt. Wij heffen geen entree, maken gebruik van de openbare ruimte en zijn voor iedereen toegankelijk. Van organisatoren horen we wel dat de eisen die in de stadsdelen worden gesteld aan de vergunning steeds strenger worden. Amsterdam heeft een voorbeeldfunctie in het land. We vrezen voor kopieergedrag.”

Ontbijten met exploitanten

De bond hoopt dat de gemeente de exploitanten niet straft voor wat er op de kermis gebeurt. Lubach: “Tegelijk met de kermis in Osdorp liep het eind vorig jaar in Heerlen ook uit de hand. Weer jonge jongens die voor een grimmige en onveilige situatie zorgden. De burgemeester kwam de volgende ochtend ontbijten met de exploitanten om duidelijk te maken dat hij de kermis niet liet verpesten door een kleine groep. In Amsterdam leek het toch een beetje alsof de kermis het had gedaan.”

Stuy benadrukt goed te kunnen samenwerken met de gemeente. Het knettert wel eens, maar dat komt in alle relaties voor. “Het wordt wel steeds moeilijker,” geeft hij aan. “De apparatuur die ik heb moeten kopen, de extra beveiliging die ik moet inhuren: het kost allemaal vreselijk veel geld. Ik merk dat ik de spanning ook niet meer wil. Ik denk erover om een switch te maken naar de ouderwetse familiekermis voor kinderen en hun ouders. Doen waar de kermis voor bedoeld is: plezier maken.”