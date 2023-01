Hoge gasprijzen kunnen verduurzaming versnellen: ‘Warmtepompen en zonnepanelen verdien je nu heel snel terug’

Beeld Thomas Nondh Jansen

Zo exorbitant als nu blijft de gasrekening vast niet, maar het lijkt zeker dat energie duurder blijft dan we in Nederland gewend zijn. “We zullen ermee moeten leren leven,” zegt Peter Mulder, die voor TNO onderzoek doet naar de ‘energiearmoede’ van huishoudens die krap zitten door hoge onkosten voor gas en elektra. “We haalden veel gas uit Groningen en Rusland, vrij goedkoop,” redeneert Mulder. “De alternatieven zijn duurder.”

Het ligt daarom voor de hand dat de energierekening blijvend meer mensen in de problemen zal brengen. Toen Mulder eind 2021 onderzoeksresultaten presenteerde over energiearmoede worstelde 7 procent van de bevolking daarmee, in Amsterdam was dat niet meer dan 5 procent. Dat klonk geruststellend, maar die cijfers gingen welbeschouwd over 2019, toen energie naar de huidige maatstaven spotgoedkoop was. Zelfs toen al was energiearmoede in delen van Noord, Nieuw-West en Zuidoost aan de orde van de dag. In een deel van de Bijlmer trof het zelfs 13 procent van de huishoudens.

2022 was het jaar waarin heel Nederland schrik kreeg voor de energierekening, toen de gasprijs verdrievoudigde na de Russische inval in Oekraïne. We zien het nog niet terug op de energierekening thuis, maar vanaf het najaar zijn de energieprijzen op de groothandelsmarkt tot bedaren gekomen. In januari van dit jaar daalden ze zelfs naar het niveau van begin 2022. Dat voelde even als een opluchting, maar daarmee liggen ze altijd nog stukken hoger dan de gasprijs die Nederlanders van oudsher betaalden.

Spaarzaam stoken

Waarschijnlijk blijft dat ook zo. Niet voor niets waarschuwde minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) vorige week opnieuw dat energie duur blijft. Voor 2030 gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn jaarlijkse Klimaat- en Energie Verkenning (KEV) uit van een gasprijs die 60 procent hoger ligt dan de prijs die een jaar geleden werd verwacht. Onder handelaren leeft de verwachting dat de energiemarkt op den duur kalmeert. Op de termijnmarkt voor aardgas ligt de prijs een stuk lager dan voor wie nog dit jaar gas wil afnemen. Aan de andere kant: wie nu aardgas wil kopen voor 2027 betaalt inderdaad ongeveer 60 procent meer dan vóór de energiecrisis.

Wat betekent het als energie blijvend duurder wordt? Het zou de overgang op duurzame energie weleens kunnen vergemakkelijken. Raakt het de werkgelegenheid als de industrie niet meer kan rekenen op de lage energieprijzen die vanwege het overvloedig aanwezige aardgas gebruikelijk waren in Nederland? En komen meer huishoudens in financiële problemen?

TNO-onderzoeker Mulder is over dat laatste niet alleen pessimistisch. Voor de eerste jaren wel. Voor dit jaar heeft het kabinet het prijsplafond ingesteld en vorig jaar werden de prijsstijgingen gecompenseerd door lagere belastingen. De kosten lopen in de miljarden euro’s en dat is op de lange termijn niet vol te houden voor de overheid, voorspelt Mulder. Dus moeten we ons aan de hogere gasprijs aanpassen. Tot op zekere hoogte kan dat door spaarzaam stookgedrag (tochtstrips, niet alle kamers verwarmen, de cv beter afstellen), maar het zet pas echt zoden aan de dijk als we grootscheeps woningen gaan renoveren en isoleren. Het probleem is wel, analyseert Mulder, dat hiervoor voorlopig te weinig bouwvakkers beschikbaar zijn.

Positieve kanten

Liefst anderhalf miljoen huishoudens wonen nu in een slecht geïsoleerd huis en twee derde daarvan kan het huis niet op eigen kracht verduurzamen. Maar dan nog, zegt Mulder: “Daarmee is niet half Nederland energiearm. Er moet iets worden bedacht voor de minderheid die zo’n verbouwing niet kan betalen of in een huurhuis woont en daarom niet zelf kan verbouwen. Maar voor wie kan investeren, loont dat nu door de hoge energieprijzen.” Natuurlijk gaat het pijn doen dat we veel meer kwijt zijn aan energie, weet Mulder ook wel. “Je zou het liever aan iets anders uitgeven. Het maakt ons armer, maar alleen een minderheid komt echt klem te zitten.”

Eindelijk gaan we werk maken van energiebesparing. Omdat gas zo goedkoop was, kwam het er nooit van, maar vanwege de hoge gasprijzen van nu gaat de KEV ervan uit dat we structureel 5 procent minder aardgas gaan verstoken. “Eigenlijk worden we nu geprikkeld om te doen wat we twintig jaar geleden hadden moeten doen,” zegt Mulder. Daarom ziet hij het niet alleen somber in. “In zekere zin is dit een ontwikkeling die ook positieve kanten heeft.”

Ook voor de overgang op duurzame energie kan het grote gevolgen krijgen als gas blijvend duurder wordt. Nog maar twee jaar geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met somber stemmend onderzoek waaruit bleek dat het vaak niet loonde om huizen energieneutraal te maken door ze grondig te isoleren en de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp en zonnepanelen. In veel gevallen moest er geld bij en dat kon in de tienduizenden euro’s lopen.

Sommetjes

Die sommetjes zien er nu totaal anders uit, zegt PBL-onderzoeker Frans Schilder. De onderzoekers rekenden met de gasprijs van toen. “Die was destijds niet uitzonderlijk, maar is ineens veel veranderd,” zegt Schilder. Voorheen kon de warmtepomp in veel huizen volgens de berekening niet op tegen een nieuwe cv-ketel op aardgas. “Energie was héél erg goedkoop.”

Helemaal energieneutraal worden zal voor veel woningen nog steeds een dure grap zijn. De bouwkosten die daarvoor nodig zijn stegen intussen óók. Wel kunnen we een stuk hoopvoller zijn over verduurzaming, zegt Schilder. “Financiële prikkels, daar komen mensen wel voor in beweging.”

Niet voor niets hebben leveranciers van warmtepompen en zonnepanelen het druk. “Die verdien je nu heel snel terug. Ook als de energieprijzen weer wat gaan zakken, blijven ze veel profijtelijker dan in het verleden. Zelfs met de gasprijs onder het prijsplafond betaal je een stuk meer dan voorheen.” Veel overheidssubsidies voor isolatie lijken niet meer nodig. Daar hebben huishoudens geen steuntje in de rug meer nodig, omdat ook die investeringen inmiddels zichzelf terugverdienen.

Schilder ziet wel ‘nieuwe wolken voor de zon’. Nu het aantrekkelijker wordt om over te stappen op duurzame energie zullen meer huizenbezitters de stap wagen. “Maar alleen de happy few. Wie het kan financieren, profiteert. De rest kijkt met angst en beven uit naar de energierekening.” Vooral in Amsterdamse wijken met een warmtenet wordt dat een extra drempel. Die netten kunnen eenvoudig uitbreiden, maar als veel individuele huishoudens hun eigen weg gaan, is het maar de vraag of netuitbreiding nog rendabel is, legt Schilder uit. “Er komt een nieuw uitdaging: hoe zorg je dat iedereen kan aanhaken?”

Kunstmest en glastuinbouw

Ook de industrie zal de gevolgen van de hoge gasprijzen merken. In Nederland gaat het dan vaak om energie-intensieve fabrieken in de petrochemie, staal en kunstmest, stuk voor stuk grote werkgevers. Of denk aan de glastuinbouw. Voor dit soort bedrijven was het een uitkomst dat ze in Nederland verzekerd waren van goedkoop aardgas. Na de energiecrisis valt die afweging mogelijk anders uit, concluderen Gülbahar Tezel en Paul Nillesen van adviesbureau PwC na nieuw onderzoek.

De industrie wordt hier harder geraakt. Niet voor niets werden de kunstmestfabrieken van Yara stilgelegd toen de gasprijs door het dak ging. Aluminiumsmelter Aldel ging zelfs failliet. In andere Europese landen is de industrie minder afhankelijk van aardgas omdat ze daar beschikken over een mix van energiebronnen met bijvoorbeeld ook kernenergie. De onderzoekers bekeken per sector de winstcijfers van voor de coronapandemie en analyseerden wat de impact was van de torenhoge gasprijzen van het afgelopen jaar. Bij bijna elke industrietak in Nederland kwam de klap harder aan dan bij de concurrentie in landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Vooral in de chemie, glastuinbouw en metaalindustrie zakten de winstmarges ver weg. De chemische industrie werd zelfs verliesgevend. “Nederland is veel kwetsbaarder voor dit soort schokken in de gasprijs,” zegt Tezel, die ook hoogleraar economie is aan de Universiteit Tilburg. “We hebben een hele industrie opgebouwd die maximaal gebruik maakt van het schone, goedkope aardgas, terwijl de meeste andere landen veel meer draaien op elektriciteit,” zegt Nillesen. Tezel: “Zolang de gasprijs hoger blijft dan die was, wordt de industrie hier meer geraakt dan elders.”

Fabrieken verplaatsen

Sectoren waarschuwen al dat die concurrentie pijn begint te doen. Veel fabrieken hebben hun hoofdkantoor in een ver buitenland waar ze wellicht overwegen om investeringen of zelfs hele fabrieken te verschuiven naar landen met een gunstiger uitgangspositie. Vooral de VS lonkt met zijn goedkope schaliegas en extra subsidies onder president Biden. Nillesen ziet de industrie en de banen niet zomaar wegtrekken. Wel zal er minder werkgelegenheid bij komen. “Je hebt het niet meteen door. Tot je over tien jaar terugkijkt.”

“We zullen moeten verduurzamen,” zegt Tezel. Alleen zo wordt de ‘energiemix’ minder afhankelijk van aardgas. De beschikbaarheid dwingt ons tot keuzes, analyseert zij. “Energie is een schaars goed geworden.” Het voordeel van de hoge gasprijs is dat investeringen in verduurzaming snel aantrekkelijker zijn geworden, zegt ook Nillesen. Probleem is wel dat de winstgevendheid van de industrie en de glastuinbouw door het dure aardgas zo hard wordt geraakt dat de ruimte om te investeren opdroogt.

Nederland heeft bovendien zo lang gewacht met alternatieven voor aardgas dat de overgang voor de industrie bijna niet meer bij te benen is, vreest Nillesen. “Alsof je een film probeert te kijken in fast forward. Dat lukt je ook niet.”