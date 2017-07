Hoge boetes voor autoslapers in Centrum

'Het is verboden de weg als slaapplaats te gebruiken', staat in artikel 2.20 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Sinds een paar jaar wordt daar in het centrum actief op gecontroleerd.



Vorig jaar deelden handhavers in het centrum 2423 boetes uit, dit jaar staat de teller al op 1073. Alleen al tijdens het paasweekeinde kregen 116 autoslapers een boete.



Bleke gezichten

Op deze vrijdagochtend worden een paar autoslapers aangetroffen, allemaal jonge Fransen. Op de Foeliestraat bij de IJtunnel bijvoorbeeld, waar een vrijwel lege fles Jack Daniels tussen de voeten van een van de toeristen een indicatie geeft van wat voor avond ze achter de rug hebben.



Met bleke gezichten en rode ogen geven ze hun ID-kaarten en adres, zodat de handhavers een boete naar ze kunnen opsturen. De toeristen in de Franse auto een paar plekken verderop ontlopen de bon, omdat ze toevallig net hun ogen open hebben als de handhavers langskomen.



Volgens stadsdeel Centrum is vooral de Nieuwmarktbuurt populair onder autoslapers - waarschijnlijk omdat veel navigatiesystemen toeristen die kant opsturen als ze 'Centrum Amsterdam' intikken. Zo staat er op de Krom Boomssloot een blauwgrijze Peugeot 207 geparkeerd.



Google Translate

De handhaver klopt op het raam, maar de twee jongens slapen rustig verder. Ze klopt nog een keer, iets harder. "Good morning," roept ze. Een van de jongens schiet wakker. Met een lijkbleek gezicht en rode ogen steekt hij zijn duim omhoog. "Why are you sleeping in your car? It's not allowed."