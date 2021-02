Hof verwerpt wrakingsverzoek ex-directeur Haga Lyceum

Beeld ANP

De wrakingskamer van het hof bepaalde woensdag dat er geen aanwijzingen zijn dat de rechters in Atasoys beroepszaak partijdig zijn. Zij kunnen nu op korte termijn uitspraak doen over de (on)rechtmatigheid van zijn ontslag als schoolbestuurder.

Op 22 december vorig jaar, bij de behandeling van het beroep, verzocht Atasoy de rechters te vervangen wegens partijdigheid. De zaak is te herleiden tot interne strubbelingen op de islamitische school vorig voorjaar en berichten over het afluisteren van onderwijsinspecteurs. Als gevolg daarvan werden Atasoy en secretaris Sadrettin Karadag door de bestuursvoorzitter ontslagen. De chaos was compleet toen Atasoy en Karadag op hun beurt de voorzitter ontsloegen.

Inzamelingsacties

De rechter bepaalde in juni vorig jaar dat de voorzitter de twee andere bestuurders op rechtmatige wijze had ontslagen. Atasoy en Karadag legden zich daar niet bij neer. Medestanders zeggen met inzamelingsacties meer dan 40.000 euro te hebben opgehaald voor talloze procedures. De beroepszaak bij het hof, waar het wrakingsverzoek uit voortvloeide, is er daar één van.

Het gerechtshof wekte op de zitting in december Atasoys wrevel door kritische vragen te stellen over de wijze waarop de voorzitter destijds de wacht werd aangezegd. Daarmee gingen ze volgens Atasoy hun boekje te buiten, omdat hij daartegen geen beroep heeft ingesteld.

Bovendien waren de rechters in zijn ogen slecht geïnformeerd, omdat ze de beroepszaak van Atasoy verwarden met die van de ook ontslagen secretaris, en andersom.

De wrakingskamer verwerpt die klachten. Vragen over de poging de voorzitter te ontslaan waren ‘in beginsel relevant’ en er zijn geen aanwijzingen dat de rechters slecht op de hoogte waren.

Bodemprocedure

Het beroep bij het hof gaat om Atasoys aftocht als lid van het bestuur. Er loopt nog een andere beroepszaak tegen zijn ontslag als directeur. Ook is er een bodemprocedure van de ex-secretaris en een beroepszaak van Atasoy tegen het loonbeslag dat de school bij hem heeft gelegd.

Op het Haga Lyceum maakt een groep ouders zich nog altijd sterk voor de rentree van Atasoy, hoewel inmiddels verschillende rechters dat hebben afgewezen. Begin december werden twee leerlingen geschorst nadat ze het schoolgebouw hadden ondergespoten met graffiti gericht tegen de huidige directeur, Achmed Baadoud.

In 2019 kwam de school in het nieuws door waarschuwingen van de inlichtingendienst AIVD en NCTV vanwege signalen van radicalisering. Zo zou Atasoy zich hebben omringd met ‘salafistische aanjagers’. Het was voor onderwijsminister Arie Slob een van de redenen het bestuur te ontslaan, maar de rechter draaide dat terug omdat beschuldigingen van de AIVD onvoldoende waren onderbouwd.