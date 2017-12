Hof vernietigt liquidatievonnis, mogelijk met gevolgen

De verdachten moeten de bewuste nacht op pad zijn gegaan met criminele plannen waarbij mogelijk zeer ernstig geweld zou worden gepleegd

Ze postten bij waterpijpcafé Fayrouz aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid: toentertijd het vaste honk van één van de partijen die een bloedige onderwereldvete uitvechten.



Gökhan C. heeft allerlei banden met hoofdrolspelers uit het rivaliserende kamp. De twee leken een BMW te achtervolgen van iemand die in Fayrouz was geweest.



Celstraffen

De rechtszaak draait om de vraag: kunnen de (ontkennende) verdachten niets anders in de zin hebben gehad dan zo'n onderwereldmoord? De rechtbank beantwoordde die vraag bevestigend. Gökhan C. en Heinrich A. kregen acht en zeven jaar cel voor hun aanloop naar de liquidatie.



Het gerechtshof vernietigt dat vonnis en spreekt de twee juist vrij van het beramen van zo'n moord.



De verdachten moeten 'de bewuste nacht op pad zijn gegaan met criminele plannen waarbij mogelijk zeer ernstig geweld zou worden gepleegd' en hun 'wapentuig was bij uitstek geschikt om iemand om het leven te brengen'.



Bij eerdere liquidaties werden gestolen vluchtauto's gebruikt en in brand gestoken. Ook zijn de verdachten in de hoek te plaatsen van de rivalen van de groep die Fayrouz frequenteerde. Toch is dat allemaal onvoldoende om de voorbereiding van een liquidatie als enige optie te beschouwen.



Brandstichting

De wapens zaten in tassen en waren niet schietklaar. Het is volgens het hof 'niet onvoorstelbaar' dat de mannen hun doelwit bijvoorbeeld wilden gijzelen of afpersen.



Daarom worden C. en A. vrijgesproken van het voorbereiden van een liquidatie en alleen veroordeeld tot vijf en 3,5 jaar cel voor het voorbereiden van brandstichting, vuurwapenbezit en heling van de BMW.



Advocaten van verdachten die in andere zaken ook worden beschuldigd van het voorbereiden van liquidaties zullen dit arrest zeker aanvoeren.