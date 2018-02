Hof: terugkeer ontvoerde peuter is zaak India

Ontvoerders

De nu bijna 4-jarige Insiya Hemani werd in september 2016 ontvoerd toen ze bij haar oma was in Amsterdam. Justitie in Nederland vervolgt de kidnappers. Tot die groep van acht mensen hoort ook Insiya's steenrijke vader Shehzad Hemani, die niet bij de ontvoering was, maar de opdracht gaf tot de kidnap.



De zaak is ingewikkeld, omdat Nadia van Shehzad wilde scheiden en met het meisje eind 2014, begin 2015 naar Nederland verhuisde. De echtscheidingsprocedure loopt nog steeds. De juridische strijd moet volgens het gerechtshof in Den Haag in India worden uitgevochten omdat daar het huwelijk is voltrokken en zij daar woonden.



Datzelfde geldt voor de juridische strijd over de vraag of het meisje terug moet naar Nederland. "De zaak speelt zich vooral af in de rechtssfeer van India'', aldus een woordvoerster van het gerechtshof. Insiya werd wel in Nederland geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit.